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Политика

Военная операция на Украине. День 471-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 471-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Российскому вертолету Ка-52 в зоне СВО удалось отразить сразу 18 зенитных ракет за один вылет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о трех пострадавших в результате ночных обстрелов. Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки. В США связали успех контрнаступления Украины с репутацией президента Джо Байдена и помощью Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:04

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении газовой трубы и многоквартирного дома в Горловке при обстреле ВСУ.

8:52

8:50

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ при попытке наступления на луганском тактическом направлении утратили часть своих позиций в результате контрудара российских военнослужащих.

8:48

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трамвайные пути в Центрально-Городском районе повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ.

8:44

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 9 июня планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

8:41

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин об освобождении Марьинки

8:39

Пентагон готовит (https://t.me/tass_agency/195503) новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд, сообщает Bloomberg.

8:38

Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:36

Будущая поддержка в адрес Украины и мировая репутация американского президента Джо Байдена зависит от успехов начавшегося наступления украинской армии. Такого мнения придерживаются пять высокопоставленных чиновников США, которые на условиях анонимности поделились своей оценкой с изданием Politico.

8:35

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Марьинка в скором времени перейдет под контроль Вооруженных сил России благодаря переброске туда чеченских подразделений. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

8:34

Российскому вертолету Ка-52 в зоне специальной военной операции удалось отразить сразу 18 зенитных ракет за один вылет с помощью комплекса «Витебск».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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