Военная операция на Украине. День 471-й

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении газовой трубы и многоквартирного дома в Горловке при обстреле ВСУ.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ при попытке наступления на луганском тактическом направлении утратили часть своих позиций в результате контрудара российских военнослужащих.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трамвайные пути в Центрально-Городском районе повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида 9 июня планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пентагон готовит (https://t.me/tass_agency/195503) новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд, сообщает Bloomberg.
Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Будущая поддержка в адрес Украины и мировая репутация американского президента Джо Байдена зависит от успехов начавшегося наступления украинской армии. Такого мнения придерживаются пять высокопоставленных чиновников США, которые на условиях анонимности поделились своей оценкой с изданием Politico.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Марьинка в скором времени перейдет под контроль Вооруженных сил России благодаря переброске туда чеченских подразделений. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Российскому вертолету Ка-52 в зоне специальной военной операции удалось отразить сразу 18 зенитных ракет за один вылет с помощью комплекса «Витебск».