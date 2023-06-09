«Все идет по плану». Российское ядерное оружие окажется в Белоруссии через месяц

Россия начнет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Путина, с точки зрения безопасности размещения ТЯО в республике «все хорошо». В мае Лукашенко рассказывал, что РБ подготовила «места хранения и прочее» для ядерного арсенала, а также утверждал, что «началось перемещение ядерных боеприпасов».

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Там российский лидер заявил, что примерно через месяц РФ начнет размещать в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

«По наиболее чувствительным вопросам все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — сказал Путин.

Касаемо безопасности размещения ТЯО в Белоруссии, Путин отметил, что в этом вопросе ситуация стабильная и «даже хорошая», поскольку Москва и Минск взаимодействуют в этой сфере.

Лукашенко в свою очередь заявил, что российско-белорусские отношения «являются стержнем ЕврАзЭС и на пространстве СНГ, если будут вопросы [по размещению ТЯО], мы отреагируем <...> я считаю, что это хорошее комплексное мероприятие».

Также белорусский лидер отметил, что внутри Союзного государства есть некоторые экономические вопросы, но «это не проблема, они решаются». Также он заявил, что Белоруссия справляется с последствиями санкций «лучше, чем ожидалось» и надеяться на их снятие не стоит.

Кроме того, Путин сообщил, что сейчас в Сочи проходят встречи на уровне премьеров двух стран. Он заявил Лукашенко, что проинформирует его по итогам работы глав правительств.

Ранее Путин говорил, что РФ завершит оборудование хранилища ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля.

В конце мая Лукашенко заявил, что Казахстану также стоит присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, тогда «будет ядерное оружие на всех». С аналогичным предложением он обратился и к другим странам, отметив, что «у нас есть уникальный шанс объединиться».

ТЯО Союзного государства

25 марта Путин говорил, что Москва к 1 июля завершит строительство хранилища для ТЯО на территории РБ. Тогда он отметил, что Лукашенко уже давно ставил вопрос о размещении данного вида вооружений на территории республики. Также он подчеркнул, что РФ не передаст РБ само оружие, однако разместит его на территории страны. Тогда поводом для размещения ТЯО на северо-западе республики стала передача Лондоном Киеву снарядов с обедненным ураном. Также он отметил, что Москва тем самым не нарушает обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В 1993 году Белоруссия отказалась от размещения ЯО после распада СССР и присоединилась к ДНЯО в качестве неядерной державы. К ноябрю 1996 года из страны вывезли весь ядерный арсенал, общий объем вывезенных и уничтоженных боеприпасов составил 584 ракеты средней и меньшей дальности. В 2022 году РБ подтвердила в ООН свой безъядерный статус. В ДНЯО говорится, что обладающее ЯО не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения. Согласно черновой версии доклада члена комитета по обороне ПА НАТО Джозефа Дея в 2021 году, США разместили свое ЯО в Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции.

«США делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. <...> Мы сделаем то же самое», — сказал Путин.

Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передача ТЯО связана с тем, то Белоруссия, как и РФ, находится во враждебном окружении.

«Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии. Мы слушали также официальные заявления, в которых декларируется намерение вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — сказал Песков.

Ситуация в этой области начала развиваться в конце декабря 2022 года, когда Москва и Минск договорились о создании единого оборонного пространства, а также, когда российские ЗРК С-400 «Триумф» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» встали на боевое дежурство в Белоруссии.

В декабре Путин заявил, что РФ «считает возможным продолжить» готовить экипажи белорусских военных самолетов, которые переоборудованы так, чтобы иметь возможность нести боеприпасы «воздушного базирования со специальной боевой частью». Суммарно страны договорились объединить оборонное пространство в связи с «напряжением по периметру границ Союзного государства, прежде всего на западе».