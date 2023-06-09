В Воронеже средствами РЭБ сбили беспилотник со взрывчаткой. Пострадали три человека

Беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Воронеже. В результате взрыва БПЛА ранены три человека – их посекло осколками разбитого стекла, они отказались от госпитализации. По данным СМИ, спецслужбы рассматривают несколько вариантов целей упавшего дрона – среди них военный аэродром «Балтимор» и здание УФСБ по Воронежской области. БПЛА был сбит российской системой радиоэлектронной борьбы. В Кремле при этом считают, что украинский режим «атакует жилую инфраструктуру».

Три человека были ранены осколками разбитого стекла в результате падения и взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронеже. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — написал чиновник.

close 100% Жилой дом на улице Белинского, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), 9 июня 2023 года Евгений Судаков/ТАСС

Гусев лично прибыл на место крушения БПЛА – он взорвался, врезавшись в многоэтажный жилой дом на улице Белинского. Само здание получило незначительные повреждения. Губернатор отметил, что пострадавшим будет оказана поддержка – после подробного изучения последствий взрыва.

По данным управляющей компании, передает РИА Новости, пострадало несколько квартир между вторым и третьим этажами.

Момент падения беспилотника запечатлен на видео – судя по кадрам, сначала он летел по прямой, но в какой-то момент стал заваливаться и рухнул на дом.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, беспилотник летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Там располагается ПАО ВАСО – Воронежское акционерное самолетостроительное общество, выпускающее детали для российского самолета МС-21, а также легкие транспортники Ил-112В.

close 100% Люди у жилого дома на улице Белинского, пострадавшего в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), 9 июня 2023 года Евгений Судаков/ТАСС

Источник SHOT заявил, что дрон начали глушить средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), «дрон повело и он сбился с пути».

БПЛА серого цвета с полутораметровым размахом крыльев летел на высоте 200 метров.

Telegram-канал Baza в свою очередь пишет, что спецслужбы РФ выдвинули несколько вариантов возможных целей беспилотника. Кроме авиационного завода, он мог быть направлен на военный аэродром «Балтимор», расположенный в 4,5 км от места крушения, и на здание УФСБ по Воронежской области (находится в 300 м от точки взрыва).

close 100% Истребитель МИГ-25РБ заходит на посадку на военной авиабазе аэродрома «Балтимор» в Воронежской области Леся Полякова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что падение украинского БПЛА на жилой дом в Воронеже является атакой на гражданскую инфраструктуру России.

«Киевский режим продолжает атаки на жилые объекты, жилые дома», — заявил Песков.

Он также заявил, что видел сообщения о том, что беспилотник был сбит средствами РЭБ. «Но детали уточняются. Работают специальные службы, которые этим занимаются», – резюмировал представитель Владимира Путина.

В последнее время украинские беспилотники регулярно взрываются и падают в российских регионах — на фоне обстрелов военных и инфраструктурных объектов Украины. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что сразу четыре дрона-камикадзе подряд атаковали село Вязовое Белгородской области днем 8 июня.

7 июня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Суджанском районе пограничники посадили украинский беспилотник.

Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что в Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины.