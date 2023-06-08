«Противник с большими потерями отошел». Российские силы отразили наступление на Запорожском направлении

Минобороны России сообщило о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. Атака была отражена, а украинцы потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что переход ВСУ в контрнаступление фиксируются на разных участках линии соприкосновения. Западные СМИ пишут, что украинские военнослужащие уже перешли к активным наступательным действиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 1:30 ночи украинские войска предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении.

«Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — рассказал глава оборонного ведомства.

Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по украинским силам.

«На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел», — резюмировал Шойгу.

В результате двухчасового боя силы Украины потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

6 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о нескольких попытках прорыва в регионе. «На сегодняшний момент <…> противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери», — подчеркивал Пушилин, добавляя, что попытки военных сил Украины начать переход в контрнаступление фиксируются на разных участках линии соприкосновения в ДНР.

5 июня в Минобороны сообщали, что ВСУ не удалось прорвать оборону на Южнодонецком направлении.

«На верную смерть»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие перешли в полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении, но их попытки прорвать оборону провалились. Основной удар пришелся южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.

По словам Рогова, ВСУ бросили на Запорожском направлении максимальные силы военных и техники, «такого количества прежде не использовалось». Отразить атаки удалось за счет артиллерии, авиации и танковых резервов.

«На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника, который не считается с потерями и бросает колоссальные силы на верную смерть», — отметил Рогов.

Киев, по его мнению, надеется взять под контроль город Токмак и позже прорваться к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым.

В информационном пространстве

Польский генерал, бывший командир спецподразделения ГРОМ Роман Полько также заявил в интервью Польскому агентству печати, что украинское контрнаступление, хоть и не полномасштабное, уже началось.

По его словам, «в нормальной, классической войне» о начале контрнаступления свидетельствует артиллерийская подготовка, но в данном случае о начале говорят «действия в информационном пространстве, заключающееся в том, чтобы сбить с толку противника». Основной же целью действий Киева остается изоляция Крыма и разрушение Крымского моста.

«Если Киев не проведет в этом году летом или осенью такого решительного контрнаступления, которое позволит вытеснить врага с собственной территории, это ослабит желание помочь этой стране», — заключил он, указав, что Запад «уже достаточно разорился».

Газета The Washington Post со ссылкой на четверых армейских чиновников Украины сообщает, что контрнаступление началось 8 июня.

Эту же информацию подтверждает АBC News, ссылаясь на двух украинских чиновников, в том числе на источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому. По данным американской газеты, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

Военный обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке, проанализировавший фото- и видеоматериалы с места боевых действий, подтверждает начало наступления ВСУ в Запорожской области. По его данным, удары были нанесены из района Орехова на города Пологи, Токмак, Васильевку и Мелитополь. «Могу подтвердить, что украинские [танки] Leopard 2A4 продвигаются в различных направлениях к югу от Орехова и встречают упорное сопротивление», — говорится в посте Рёпке в Twitter.

CNN со ссылкой высокопоставленных американских чиновников передает, что сопротивление российских сил оказалось более сильным, чем ожидалось. В результате потери Киева оказались «значительными». Тем не менее, по словам собеседников телеканала, первые неудачи не повлияют на план провести более крупное украинское контрнаступление.

Позже Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг все сообщения СМИ о начале контрнаступления. «У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники», — заявили Reuters в Генштабе.