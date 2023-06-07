Новая атака на Артемовск. Киев пытается прорвать оборону

ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе Артемовска (Бахмута). Минобороны РФ утверждает, что российские войска отразили атаку. Потери украинской стороны при этом превысили 400 человек. Российская система ПВО за сутки сбила 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Киев также продолжат обстрела Белгородской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военнослужащие вновь предприняли попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщило Минобороны России. Она была отражена, ВСУ потеряли до 415 солдат.

«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск», — говорится в сводке оборонного ведомства.

За прошедшие сутки южная группировка войск в общей сложности успешно отразила восемь попыток наступления украинских штурмовых отрядов — в направлении западной окраины Артемовска, Ягодного, Дубово-Василевки, Андреевки, Орехово-Василевки и в районе Клещеевки.

Потери украинской стороны на Южнодонецком направлении составили около 190 военнослужащих. Также ВСУ лишились восьми танков, в том числе двух французских колесных танков АМХ-10.

На Времевском выступе российская армия отразила три атаки двух украинских батальонов в районе населенных пунктов Нескучное (ДНР) и Левадное (Запорожская область).

На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» уничтожила за сутки более 70 украинских военных и девять единиц техники, в том числе две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходных артиллерийских установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. Пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Площанки, Кармазиновки, Червоной Дибровы, Кузьмино в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР.

В Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили два склада горючего 110-й механизированной бригады украинской армии.

В Червоной Диброве (ЛНР) и Новоивановке (Запорожье) поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Российская система противовоздушной обороны за сутки сбила 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», сообщает Минобороны.

Всего с начала СВО уничтожено 438 самолетов ВСУ, 238 вертолетов, 4527 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка, других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин РСЗО и 5034 орудия полевой артиллерии и минометов.

Новая Таволжанка

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытках украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Это произошло 4 июня. В результате артиллерийского удара украинские силы «рассеялись и отошли».

7 июня село Новая Таволжанка находится под полным контролем ВС РФ. К настоящему моменту все жители населенного пункта эвакуированы.

Украинские войска продолжают периодически обстреливать Новую Таволжанку.

Всего ВСУ обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня, в основном используя реактивные системы залпового огня «Град» и минометы. «Пятого июня зафиксировано 34 обстрела, по четыре из них пришлись по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка и Глотово», — рассказали «РИА Новости» в экстренных службах региона.