Украинские военнослужащие вновь предприняли попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщило Минобороны России. Она была отражена, ВСУ потеряли до 415 солдат.
«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск», — говорится в сводке оборонного ведомства.
За прошедшие сутки южная группировка войск в общей сложности успешно отразила восемь попыток наступления украинских штурмовых отрядов — в направлении западной окраины Артемовска, Ягодного, Дубово-Василевки, Андреевки, Орехово-Василевки и в районе Клещеевки.
Потери украинской стороны на Южнодонецком направлении составили около 190 военнослужащих. Также ВСУ лишились восьми танков, в том числе двух французских колесных танков АМХ-10.
На Времевском выступе российская армия отразила три атаки двух украинских батальонов в районе населенных пунктов Нескучное (ДНР) и Левадное (Запорожская область).
На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» уничтожила за сутки более 70 украинских военных и девять единиц техники, в том числе две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходных артиллерийских установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. Пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Площанки, Кармазиновки, Червоной Дибровы, Кузьмино в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР.
В Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили два склада горючего 110-й механизированной бригады украинской армии.
В Червоной Диброве (ЛНР) и Новоивановке (Запорожье) поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
Российская система противовоздушной обороны за сутки сбила 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», сообщает Минобороны.
Всего с начала СВО уничтожено 438 самолетов ВСУ, 238 вертолетов, 4527 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка, других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин РСЗО и 5034 орудия полевой артиллерии и минометов.
Новая Таволжанка
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытках украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Это произошло 4 июня. В результате артиллерийского удара украинские силы «рассеялись и отошли».
7 июня село Новая Таволжанка находится под полным контролем ВС РФ. К настоящему моменту все жители населенного пункта эвакуированы.
Украинские войска продолжают периодически обстреливать Новую Таволжанку.
Всего ВСУ обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня, в основном используя реактивные системы залпового огня «Град» и минометы. «Пятого июня зафиксировано 34 обстрела, по четыре из них пришлись по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка и Глотово», — рассказали «РИА Новости» в экстренных службах региона.