Военная операция на Украине. День 469-й

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Две трети промышленных предприятий в России испытывают высокую зависимость от импортного оборудования, показал опрос их руководителей от ВШЭ, который цитирует РБК.

Наиболее острая нехватка ощущается в добыче угля, полиграфии и текстильном производстве. Полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в ближайшие один-три года готовы только каждая десятая организация, а большая часть — две трети — допускают лишь частичный отказ.