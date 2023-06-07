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Политика

Военная операция на Украине. День 469-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 469-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Государства-партнеры Украины подтвердили, что готовы передать Киеву истребители F-16, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бригад ВСУ на краснолиманском и сватовском направлениях. За 6 июня из зон подтопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек, сообщил мэр Новой Каховки. Уровень воды начал постепенно снижаться. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:31

9:26

Возле аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области прозвучали взрывы, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

9:21

Разрушение плотины Каховской ГЭС должно стать предметом всемирного расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Естественно, это уже не тема дня и не тема недели, она уже вписана в исторический контекст — то, что вчера произошло на Каховской ГЭС. Это должно быть действительно объектом всемирного изучения, исследования и расследования», — сказала она.

9:14

❗️Режим ЧС ввели в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС.

9:08

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что ночью была атакована подстанция в селе Попово-Лежачи Глушковского района.

На нее сбросили два взрывных устройства.

«В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества», — написал глава региона.

Он также сообщил о ранении осколками одного рабочего. Ремонтные работы продолжатся после того, как свою работу закончат группы разминирования.

9:04

9:00

Две трети промышленных предприятий в России испытывают высокую зависимость от импортного оборудования, показал опрос их руководителей от ВШЭ, который цитирует РБК.

Наиболее острая нехватка ощущается в добыче угля, полиграфии и текстильном производстве. Полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в ближайшие один-три года готовы только каждая десятая организация, а большая часть — две трети — допускают лишь частичный отказ.

8:54

США и другие страны Запада увидели признаки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Они отметили значительную активизацию военных действий за последние 48 часов, сообщает CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы.

8:49

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг».

8:45

Больше полутора тысяч домов оказались затоплены на правом берегу Днепра в подконтрольной Украине части Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, интенсивность подтопления уменьшается, но «из-за значительных разрушений дамбы, вода еще будет прибывать». Он отметил, что уровень воды может подняться еще на метр в течение ближайших 20 часов.

8:40

⚡️В Мелитополе прозвучали взрывы, по предварительным данным, сработала ПВО, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:36

Государства-партнеры Украины подтвердили, что готовы передать Киеву истребители F-16, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — сказал Зеленский по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

8:31

Военного Черноморского флота приговорили к 5 годам и 4 месяцам колонии за уклонение от мобилизации. Он проходил военную службу по контракту.

8:27

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

8:23

Разрушение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню, предупредило Министерство аграрной политики страны.

8:18

❗️Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС, сообщил мэр города.

Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушла под воду.

За 6 июня из зон подтопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек, сообщил мэр.

8:14

8:09

Разведслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства разрушения плотины Каховской ГЭС и сейчас делать какие-либо выводы еще рано, заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

Если выяснится, что плотину разрушили намеренно, это станет самой крупной атакой на гражданскую инфраструктуру с начала ввода российских войск на Украину, заявил Сунак. «Но пока слишком рано что-либо утверждать», — добавил он.

8:05

Журналисты NYT, FT и WP опубликовали спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС, как утверждается, от 28 мая и 5 июня. На них видно, что плотина была повреждена и пропускала воду.

8:03

Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бриагад ВСУ на краснолиманском и сватовском направлениях.

Ведомство также сообщило о поражении российской авиацией складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 469-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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