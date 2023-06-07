Военная операция на Украине. День 469-й

Возле аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области прозвучали взрывы, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Разрушение плотины Каховской ГЭС должно стать предметом всемирного расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Естественно, это уже не тема дня и не тема недели, она уже вписана в исторический контекст — то, что вчера произошло на Каховской ГЭС. Это должно быть действительно объектом всемирного изучения, исследования и расследования», — сказала она.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что ночью была атакована подстанция в селе Попово-Лежачи Глушковского района.
На нее сбросили два взрывных устройства.
«В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества», — написал глава региона.
Он также сообщил о ранении осколками одного рабочего. Ремонтные работы продолжатся после того, как свою работу закончат группы разминирования.
Две трети промышленных предприятий в России испытывают высокую зависимость от импортного оборудования, показал опрос их руководителей от ВШЭ, который цитирует РБК.
Наиболее острая нехватка ощущается в добыче угля, полиграфии и текстильном производстве. Полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в ближайшие один-три года готовы только каждая десятая организация, а большая часть — две трети — допускают лишь частичный отказ.
США и другие страны Запада увидели признаки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Они отметили значительную активизацию военных действий за последние 48 часов, сообщает CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы.
Больше полутора тысяч домов оказались затоплены на правом берегу Днепра в подконтрольной Украине части Херсонской области.
По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, интенсивность подтопления уменьшается, но «из-за значительных разрушений дамбы, вода еще будет прибывать». Он отметил, что уровень воды может подняться еще на метр в течение ближайших 20 часов.
⚡️В Мелитополе прозвучали взрывы, по предварительным данным, сработала ПВО, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Государства-партнеры Украины подтвердили, что готовы передать Киеву истребители F-16, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — сказал Зеленский по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.
Военного Черноморского флота приговорили к 5 годам и 4 месяцам колонии за уклонение от мобилизации. Он проходил военную службу по контракту.
Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
Разрушение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню, предупредило Министерство аграрной политики страны.
❗️Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС, сообщил мэр города.
Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушла под воду.
За 6 июня из зон подтопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек, сообщил мэр.
Разведслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства разрушения плотины Каховской ГЭС и сейчас делать какие-либо выводы еще рано, заявил премьер-министр страны Риши Сунак.
Если выяснится, что плотину разрушили намеренно, это станет самой крупной атакой на гражданскую инфраструктуру с начала ввода российских войск на Украину, заявил Сунак. «Но пока слишком рано что-либо утверждать», — добавил он.
Журналисты NYT, FT и WP опубликовали спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС, как утверждается, от 28 мая и 5 июня. На них видно, что плотина была повреждена и пропускала воду.
Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бриагад ВСУ на краснолиманском и сватовском направлениях.
Ведомство также сообщило о поражении российской авиацией складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы.