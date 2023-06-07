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Как выглядит затопленный город в Херсонской области

В Херсонской области ввели режим ЧС после обрушения части плотины Каховской ГЭС

Из затопленных после обрушения Каховской ГЭС районов Херсонской области эвакуированы около 1,3 тыс. человек, сообщили местные власти. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, написал глава местного правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Затопление коснулось десятков деревень и сел, а также города Новая Каховка (контролируется РФ) и областного центра — Херсона (контролируется Украиной). Уровень воды в некоторых местах поднимался до 12 метров. В районе бедствия оказались до 40 тыс. человек.

Как рассказала «Газете.Ru» жительница города Голая Пристань, который находится вниз по течению от разрушенной ГЭС, у МЧС не хватает лодок для вывоза местных жителей. Из некоторых домов можно выбраться только через балконы или крышу – нижние этажи ушли под воду.

В зоне затопления также оказался Нижнеднепровский национальный парк. Погибли тысячи обитавших в нем животных.

На то, чтобы вода ушла с части затопленных территорий, понадобится не менее недели, заявляют власти. В регионе действует режим ЧС. В районе ГЭС спад уже начался, но ситуация остается сложной в низовье Днепра. Кадры из Новой Каховки, которая находится ближе всего к плотине, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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