Взорван аммиакопровод Тольятти — Одесса. Что теперь будет с зерновой сделкой

Вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области, есть пострадавшие. Спустя два дня, 7 июня, об этом официально сообщили в Минобороны РФ. Возобновление транзита аммиака было одним из условий Москвы для продления зерновой сделки. Как отмечает Mash, трубу подорвали «ровно через три дня после того, как Россия заявила о приостановке регистрации украинских судов в портах до запуска аммиакопровода». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области — информацию об этом в среду, 7 июня, распространил Telegram-канал Mash, позднее ее подтвердили в Минобороны РФ.

«Пугающее токсичное облако»

Как говорится в публикации, «ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в районе деревни Масютовка Харьковской области».

«Через него Россия экспортировала газ в ЕС. С места прорыва расплывается пугающее токсичное облако. Как сообщают российские военкоры, ядовитое облако ветром понесло в сторону украинских позиций в Купянском районе Харьковской области.

Есть погибшие и пострадавшие. Местные власти тем временем заявляют, что токсинов в воздухе нет», — отмечается в материале.

Данные о пострадавших подтвердили в российском Минобороны. Согласно сообщению ведомства, «украинские диверсанты подорвали аммиакопровод вечером 5 июня».

«5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь. «В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет», — добавил представитель ведомства.

Как ранее сообщали РИА Новости со ссылкой на неназванного российского военнослужащего, «ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, в результате чего несколько украинских бойцов отравились».

Председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов заявлял, что «аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области получил повреждения в результате обстрела».

«Примечательна эта труба тем, что РФ пыталась запустить ее в рамках зерновой сделки, но украинская сторона не давала согласия. А подорвали ее ровно через три дня после того, как Россия заявила о приостановке регистрации украинских судов в портах до запуска этого самого аммиакопровода», — отмечает Mash.

Восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займет от одного до трех месяцев при наличии доступа к объекту, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что Россия предпримет усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода, передает ТАСС.

Зерновая сделка и аммиак

Представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку 22 июля 2022 года. Соглашение предполагает вывоз с территории Украины зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.

Сделка несколько раз продлевалась, в последний раз Москва не сразу согласилась на пролонгацию. Тем не менее, в итоге соглашение продлили до 17 июля 2023 года без изменений.

МИД РФ при этом заявил, что ближайшие два месяца будут решающими для дальнейшей судьбы зерновой сделки. В частности, российская сторона настаивает на возобновлении транзита по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

Транзит аммиака был приостановлен в день начала специальной военной операции РФ на Украине, 24 февраля 2022 года. «Тольяттиазот» заявил о проработке железнодорожных маршрутов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что одобрит подачу аммиака из РФ в порт Одессы только при обмене пленными по формуле «всех на всех». В Кремле эту идею отвергли, заявив, что аммиак и люди — «это не одно и то же».

2 июня 2023 года в ООН сообщили, что действие зерновой сделки снова приостановлено, поскольку Россия заблокировала регистрацию судов в украинских портах.

Такое решение было принято из-за того, что экспорт аммиака из РФ так и не восстановился:

«Россия проинформировала Совместный координационный центр в Стамбуле о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака», — рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Кроме того, в ООН выразили обеспокоенность в связи с замедлением исполнения зерновой сделки. В мае из украинских портов вышло всего 33 судна — вдвое меньше, чем в апреле.

Reuters со ссылкой на источники ранее сообщал, что ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину.