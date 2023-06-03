Военная операция на Украине. День 465-й

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил о готовности Киева рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу из Тольятти в Одессу.

По его словам, этот вопрос является «очень непростым».

«Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться», — сказал Данилов.