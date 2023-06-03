Военная операция на Украине. День 465-й

Телеканал RT опубликовал видео с выехавшими из Шебекинского района жителями Белгородской области.
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил о готовности Киева рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу из Тольятти в Одессу.
По его словам, этот вопрос является «очень непростым».
«Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться», — сказал Данилов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что в настоящее время США концентрируют свое внимание на оказании военной помощи Украине, а не на включении этой страны в состав НАТО.
По словам пресс-секретаря, любое решение НАТО должно приниматься 31 членом альянса и страной, которая намерена вступить в блок.
Совет безопасности РФ разрабатывает меры, которые направлены на блокировку попыток спровоцировать в России экономический кризис и обострение социальной обстановки, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аппарата СБ.
Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине и разместить там миротворцев ООН.
Что еще включает мирный план Индонезии:
▪️ прекращение огня с обеих сторон; ▪️ отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания демилитаризованной зоны; ▪️ размещение международных миротворческих сил в демилитаризованной зоне; ▪️ организацию со стороны ООН референдума на «спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей».
Субианто не объяснил, что имеет в виду под «спорными территориями». Он заверил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что установление мира на Украине «возможно только в том случае, если Запад поймет», что с Россией необходимо договариваться.
«Пока они к такому выводу не созрели», — заявил он.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине может завершиться за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву.
В то же время Боррель задался вопросом, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. «Это важно или неважно? Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией», — сказал он.
«Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну», — добавил Боррель.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» рассказал, что российская авиация поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских войск в районе Северска.
Специальный посланник Китая Ли Хуэй считает, что сейчас «довольно сложно» провести переговоры РФ и Украины. Он сказал об этом по итогам европейского турне по вопросу урегулированию конфликта.
«Честно говоря, я чувствую, что при нынешнем положении дел всем сторонам может быть довольно сложно сесть за стол для плодотворных переговоров», — сказал Ли Хуэй журналистам.
Ночью звуки взрывов были слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Издание «Страна» сообщало о взрывах в Херсоне.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Соболевки два человека погибли, шестеро пострадали. Еще два человека получили ранения в Шебекино.
«Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал он в своем Telegram-канале по поводу обстрела в Шебекино.