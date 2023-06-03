«Мы твердо верим, что добьемся успеха». Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Украина готова начать контрнаступление, которое «может пойти совершенно по-разному и займет некоторое время». Он признал превосходство России в воздухе на линии фронта и указал, что отсутствие защиты от российской авиации означает «гибель большого количества солдат». Кроме того, Зеленский призвал НАТО предложить Киеву «четкий путь к членству». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев теперь готов начать «долгожданное контрнаступление», но отметил, что оно может занять некоторое время и «дорого обойтись».

«Мы твердо верим, что добьемся успеха», — сказал он в интервью американской газете The Wall Street Journal.

Украинский лидер отметил, что не знает, сколько времени займет контрнаступление ВСУ. «Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — подчеркнул Зеленский.

«Гибель большого количества солдат»

Вместе с тем он признал превосходство России в воздухе на линии фронта и указал, что отсутствие защиты от российской авиации означает «гибель большого количества солдат» в ходе контрнаступления.

По его словам, Украина хотела бы иметь больше западного оружия для предстоящей кампании, но готова двигаться.

«Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», — констатировал Зеленский.

По его оценкам, сухопутные украинские войска «сильнее и более мотивированы, чем окопавшиеся российские войска, пытающиеся удержать примерно 20% территории Украины, которую они контролируют на востоке и юге страны».

Выборы в США

Украинский президент выразил опасения, что выборы в США в 2024 году могут привести к власти администрацию, менее поддерживающую Киев.

«В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься перемен. И, честно говоря, когда вы говорите о смене администрации, я чувствую то же самое, что и любой другой человек — вы хотите перемен к лучшему, но может быть и наоборот», — сказал Зеленский.

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена выделила Украине более $37 млрд с начала российской спецоперации и пообещала дальнейшую военную помощь. Европейские союзники последовали за Вашингтоном, отмечается в публикации.

Зеленский признался, что не может понять заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он якобы может «положить конец войне за 24 часа».

«Трамп не сделал этого во время пребывания у власти, когда Россия уже оккупировала Крым и часть восточной Украины», — утверждает украинский лидер.

По его словам, «у Байдена есть эмоциональная привязанность к Украине, которая лежит в основе поддержки страны его администрацией». Трамп же возглавлял Белый дом до начала СВО. «И я не уверен, как бы действовал Трамп», — отметил Зеленский.

Тем не менее, президент Украины подчеркнул, что его воодушевила двухпартийная поддержка в США.

«Четкий путь к членству в НАТО»

Более насущной задачей Зеленский назвал обеспечение четкого пути к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

«Если нам не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите», — сказал он.

По его словам, Украине для защиты своих городов и передовых войск нужно больше ракетных батарей Patriot, состоящих из нескольких пусковых установок, мощного радара, пункта управления и другого вспомогательного оборудования.

Зеленский также призвал Китай «попытаться сдержать РФ». Он отметил, что КНР «больше и мощнее» России и может сыграть важную роль в установлении мира.

«Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как умирают люди. Если ты большой, вот что значит национальное величие. Это не картина и не музей, это настоящая, кровавая война», — заключил президент Украины.