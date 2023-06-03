«Если противник применил 150 беспилотников, мы должны поднять 500»

Практический каждый день появляется информация либо о пролетах, либо об ударах беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории ряда регионов России. Почему это происходит и как с этим можно было бы бороться — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

На фоне атак БЛА некоторыми недоброжелателями усиленно распространяется информация о том, что «российская ПВО и вовсе «дырявая», а тот же ЗРПК «Панцирь» «вовсе и не панцирь».

А между тем отечественная система ПВО построена примерно на тех же принципах и основана на тех же идеях, что и противовоздушная оборона стран Североатлантического альянса. Отечественное зенитное ракетное вооружение ни в чем не уступает, а по многим показателям и превосходит аналогичные зарубежные образцы.

Возникает вопрос – так в чем причина некоторых случаев удачного применения БЛА противника? В целом в неэффективности противовоздушной обороны или же есть другие причины?

Для начала следует напомнить, что до 1991 года для прикрытия группировок войск, важных объектов и административно-политических центров на территории страны предназначались 56 зенитных ракетных бригад и 211 зенитных ракетных полков ЗРВ ПВО СССР (всего более 1200 зенитных ракетных дивизионов).

Но даже в изобильные советские времена значительная часть городов, которые в последнее время подвергаются ударам БЛА, не имели никакого зенитного ракетного прикрытия.

К таковым, к примеру, относились до 1991 года Смоленск, Краснодар, Курск, Белгород. Что касается Брянска, то кадр зенитного ракетного полка (всего 60 военнослужащих) в этом городе боевого дежурства по ПВО не нес, материальная часть находилась на площадках хранения.

Сейчас ситуация в плане усиления ПВО некоторых административно-политических центров несколько изменилась в лучшую сторону, но тем не менее прикрыть все крупные города в европейской части России задача откровенно невыполнимая — и в целом разрушительная для бюджета страны.

Другая, не менее важная проблема, которую надо иметь в виду, характеризуется следующими особенностями. В радиолокационных задачах распознавания и классификации целей обычно пользуются радиолокационным портретом воздушной цели (так называемой сигнатурой), который связан с геометрическими, физическими и кинематическими свойствами цели.

Как объекты радиолокационной разведки, малые БЛА характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,05-05 кв. м. В большинстве случаев ЭПР небольших беспилотных аппаратов составляет всего 0,1 кв. м.

А это очень мало для осуществления эффективной стрельбы ЗРК по целям подобного типа.

Дело еще и в том, что ЭПР у тех БЛА, которые недавно атаковали Москву, еще меньше — и в основном (более чем на 70%) формируется только за счет двигателя, системы наведения, аккумуляторной батареи и металлических ребер жесткости самого летательного аппарата.

Сам БЛА построен из углепластика и композитных материалов, а они радиолокационно проницаемы и дают сравнительно небольшую прибавку к общей ЭПР БЛА.

Это означает на практике следующее. Обратимся к паспортам экспортного облика или же к инструкциям по эксплуатации любого ЗРК (книга 1, часть 1), где описываются параметры зон обнаружения, устойчивого сопровождения, обстрела и поражения. Все указанные там значения для успешной стрельбы по небольшим БЛА надо делить как минимум на два (а то даже и больше), то есть зона поражения более чем значительно уменьшается.

А это приводит к тому, что для создания сплошной области зенитного ракетного огня в целях прикрытия того или иного важного объекта (создания рубежа прикрытия) интервалы между стартовыми позициями зенитных ракетных подразделений (батарей, дивизионов) должны быть существенно сокращены.

Иными словами, чтобы обеспечить эффективное прикрытие того или иного объекта потребуется существенно больше сил и средств.



Опять-таки, это начинается расходиться и с возможностями Вооруженных сил, и в перспективе с возможностями бюджета страны, если решать подобную задачу простым масштабированием.

Возникает и вполне философская проблема – средства нападения (фактически копеечный по стоимости БЛА) на два-три порядка дешевле средств обороны, то есть любой зенитной ракетной системы и ее управляемых ракет. А это может в течение короткого времени привести к краху экономику любой страны.

Простым увеличением боевого и численного состава зенитных ракетных и радиотехнических войск, совершенствованием систем радиолокационной разведки и управления в полном объеме подобную задачу, разумеется, не решить.

На первых порах надо идти, безусловно, и по этому пути, но технический прогресс и соответствующие технологии развиваются быстро.

Вполне возможно, что уже в недалеком будущем мы получим БЛА самолетного типа с ЭПР порядка 0,01 кв. м. А это значит, что имеющиеся на сегодня на вооружении традиционные РЛС разведки воздушного пространства практически будут неспособны проводить эффективное обнаружение малоразмерных малоскоростных воздушных целей с указанными значениями ЭПР. Что касается РЛС ЗРК, то в подавляющем большинстве они не будут обнаруживать БЛА с ЭПР порядка 0,01 кв. м и меньше.

Иными словами, традиционными методами и средствами задача борьбы с БЛА не решается. Без всякого преувеличения, это новая страница вооруженной борьбы. И для эффективной борьбы с БЛА нужны качественно иные средства, которые в настоящее время еще только разрабатываются.

Возникает вопрос — а что же делать сейчас, в настоящее время?

Наверное, пока на подходе перспективное оружие, с противником, активно применяющим БЛА, возможна реализация сути доктрины, которая характерна для ядерного оружия, то есть гарантированного взаимного уничтожения.

Иными словами, противник запускает 50 БЛА, мы отвечаем подъемом 150 аппаратов. Противник применил 150 БЛА, наш ответ – 500.

Другого, более эффективного способа на данном этапе развития средств нападения и обороны пока не просматривается (что опять-таки вовсе не исключает совершенствования традиционных сил и средств противовоздушной обороны).