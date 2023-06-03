«Техника из США и Европы». Какое оружие использовали диверсанты в Белгородской области

Члены диверсионно-разведывательной группы, совершившие атаку на Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии — об этом со ссылкой на американских чиновников написала газета The Washington Post. Собеседники издания выступили на условиях анонимности, отметив, что официальные лица США и Запада настаивают на том, чтобы Украина тщательно отслеживала потоки оружия на миллиарды долларов, поступающие в страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Диверсанты, совершившие «рейд» с территории Украины в Белгородскую область, использовали как минимум четыре тактические машины, первоначально предоставленные Киеву Соединенными Штатами и Польшей. С такими утверждениями выступили неназванные официальные лица США, пишет в субботу, 3 июня, американская газета The Washington Post (TWP).

«Три машины с противоминной защитой от засад, также известные как MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены США, а четвертая — из Польши», — рассказали на условиях анонимности собеседники издания, знакомые с «выводами американской разведки, о которых ранее не сообщалось».

Газета также ссылается на некие «проверенные» фотографии, согласно которым «бойцы несли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере одно противотанковое оружие АТ-4, широко используемое в войсках США и Запада»:

«Судя по снимкам, изученным The Post, как минимум два MRAP были захвачены российскими войсками после операции.

<...> Официальные лица США и Запада настаивают на том, чтобы Украина тщательно отслеживала потоки оружия на миллиарды долларов, поступающие в страну», — отмечается в публикации.

Кто атаковал Белгородскую область

TWP утверждает, что «рейд» в Белгородскую область возглавили легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористическим и запрещен в РФ).

«[Эти] группы состоят из этнических русских, в том числе граждан России, которые выступают против президента РФ Владимира Путина и говорят, что работают над «освобождением» своей родины. Известно, что некоторые члены групп являются русскими неонацистами или придерживаются других экстремистских взглядов», — говорится в материале.

Называющий себя «политическим координатором» легиона «Свобода России» Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) (внесен в перечень экстремистов и террористов) сказал, что группировка якобы является частью Международного легиона — коалиции бойцов-добровольцев, вооруженных и контролируемых украинскими военными. Он подтвердил, что существуют «ограничения» на использование западного оборудования в России.

По его словам, в ходе «рейда» якобы были применены «трофеи, которые русские захватили у украинцев, а затем были отбиты и переданы легиону». Однако, он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

1 июня РДК взяла на себя ответственность за теракты в Белгороде. «РДК — независимая группа, которая заявила, что некоторые ее члены состоят в Международном легионе, хотя легион отрицает связь с РДК», — передает Reuters.

Легион «Свобода России» также опубликовал в четверг видео и фотоматериалы, как утверждается, об «атаках на российские войска».

«Операция на прошлой неделе проходила на фоне всеобщих ожиданий неминуемого украинского контрнаступления. За вторжением последовало увеличение числа других [нападений] на территорию России, включая атаки беспилотников на Москву и сильные обстрелы Белгородской области. Волна ударов в этом регионе была описана местными официальными лицами и журналистами как крупнейшая бомбардировка российской территории с начала [СВО] на Украине», — подчеркивает TWP.

Отвечая на вопрос об использовании американского оборудования для подобных атак, представитель Госдепартамента сказал:

«США не поощряли и не поощряют атаки внутри России. Мы четко заявили, что не поддерживаем использование американской техники для атак внутри России.

Наше внимание сосредоточено на предоставлении Украине оборудования и обучении, необходимых им для возвращения своей суверенной территории, и мы сделали именно это», — заверил он.