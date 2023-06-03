«Любой мир лучше, чем разрушения и убийства». Как Индонезия предлагает разрешить украинский кризис

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение международных миротворческих сил. По его словам, ООН также должна организовать и провести референдум «на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей». Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, указал он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает в себя прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. План был представлен в субботу, 3 июня, на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

Первый пункт индонезийского плана содержит призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами.

«Второе — каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — заявил Субианто, уточнив, что в этой зоне необходимо оперативно разместить международные миротворческие силы.

По его словам, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей».

При этом глава ведомства не уточнил, какие именно территории имеются в виду, пишет ТАСС. К марту прошлого года ВС РФ контролировали около 27% территории Украины, но к декабрю эта цифра сократилась до 18%. Так, войска РФ почти полностью ушли из Харьковской области в сентябре и покинули Херсон в начале ноября.

В конце сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов.

«Хоть какой-то мир лучше, чем массовые разрушения»

Индонезия готова участвовать во всех процессах по разрешению конфликта на Украине, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН, отметил Субианто. Он добавил, что перечисленные им меры уже «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории», приведя в пример ситуацию на Корейском полуострове.

«Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей», — констатировал министр обороны Индонезии.

«И давайте не будем здесь возлагать вину на какую-либо из сторон: всегда есть две версии конфликта. И каждая из сторон уверена в своей правоте», — сказал Субианто.

Он также призвал участников форума «Шангри-Ла диалог» принять декларацию с призывом к немедленному прекращению огня на Украине. «Я не знаю, могут ли предложенные мной вещи быть принятыми, но хотя бы давайте попробуем представить конкретные рекомендации», — заключил глава Минобороны Индонезии.

«Демилитаризованная зона в РФ»

Создать «демилитаризованную зону» в граничащих с Украиной регионах России ранее предложил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км», — написал он в Twitter.

По его мнению, такая зона должна быть создана в Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях. Это позволит защитить украинские территории, считает Подоляк.

Он добавил, что первоначально на территории «демилитаризованной зоны» необходимо разместить международные войска или миротворческие контингенты.

Миротворческие силы ООН

Миротворцев ООН вводят ради предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности с помощью совместных принудительных действий, если меры экономического и политического характера оказались недостаточными.

Решения о создании, составе, использовании и финансировании миротворческих сил принимаются Советом Безопасности ООН. Стратегическое руководство осуществляется Военно-штабным комитетом.

Этот контингент успешно справлялся с возложенными на него задачами во многих локальных конфликтах в самых разных регионах мира. В 1988 году миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира.

Согласно действующему Уставу ООН, ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена Совбеза — у каждого из них есть право вето.

Именно право вето, которым Россия обладает как постоянный член Совбеза ООН, не позволяет, в частности, направить на Украину миротворческие силы ООН.

В марте 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий РФ и призвала вывести войска с территории Украины. В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься, переформатироваться или исключить РФ из своего состава.