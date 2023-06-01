«Немножко далеко, но безопасно». Куда вывозят жителей приграничных сел Белгородской области

Власти Белгородской области начали вывозить детей и семьи с маленькими детьми из Шебекинского и Грайворонского округов, об этом утром 31 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Вечером он уточнил — 1500 человек отправят на летний отдых в Воронежскую, Пензенскую, Липецкую и Томскую области. Накануне по Шебекино был нанесен массированный удар из РСЗО, днем ранее под обстрел попал пункт размещения, где последний год жили люди из приграничных с Украиной регионов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как в ближайшие дни будут вывозить детей и семьи с маленькими детьми из приграничных с Украиной районов.

«Завтра 200 человек — мамы и бабушки с маленькими детьми — уезжают в Пензу, в субботу 300 детей из Грайворонского округа уезжают в Ярославль, 300 детей из Шебекинского округа уезжают в Калугу. Сегодня с губернатором Липецкой области договорились, что 200 человек — семьи с маленькими детьми — уедут в Липецкую область», — сообщил он.

50 белгородских школьников скоро приедут отдохнуть в детский летний лагерь «Прометей» под Липецком. Губернатор области Игорь Артамонов заверил, что регион «всегда готов помогать, особенно когда речь идёт о безопасности детей».

Власти Томской области согласились принять у себя еще 200 переселенцев. Переговоры идут и с другими регионами страны, жителей Белгородчины могут переселить в Крым и на Ставрополье.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил поселить белгородских детей в детские лагеря имени Горького и «Чайка», детский лагерь имени Матросова и санаторно-лесная школа имени Шарова. «Работа еще ведется, точное количество детей, которых мы сможем принять, уточняется», — уточнил Евраев.

31 мая первые 300 детей уже должны были выехать в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» под Воронежем. Гладков обещал лично проводить колонну.

Ситуация у границы

Об эвакуации детей власти региона объявили после участившихся обстрелов Шебекинского городского округа. В результате удара из реактивной системы залпового огня в ночь на 31 мая пострадали четыре человека: мужчина получил тяжелые осколочные ранения шеи и спины, женщина — осколочные ранения руки и предплечья, еще двум женщинам оказали помощь на дому. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по округу 215 снарядов.

Вечером 30 мая под обстрел попал пункт временного размещения для лиц, переселенных из ближайших к границе муниципальных образований. В результате погиб охранник, два человека ранены.

29 мая власти Белгородской области сообщали, что за сутки ВСУ обстреляли регион более 300 раз.

В Кремле назвали ситуацию на границе «достаточно тревожной». »Российская Федерация понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, но будет спокойно думать, как с этим разобраться», — сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Губернатор Гладков в ходе ежедневного прямого эфира в своем Telegram-канале рассказал, что доложил президенту Путину о текущей обстановке.

Власти Украины начали вывозить жителей граничащих с Россией районов двух областей еще в конце апреля, эвакуации проходили из Черниговской и Сумской областей. Эвакуировано практически все население, отчитывался помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.