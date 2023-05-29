«Победитель сегодня — Турция». Эрдоган снова стал президентом и спел

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти уже 20 лет, объявлен победителем во втором туре выборов и переизбран на новый срок. Политик поблагодарил избирателей за «праздник демократии, который они подарили», и спел песню «Для тех, кто слышит, и тех, кто не слышит». Улицы крупных городов заполнены людьми с красными флагами, многотысячная толпа сторонников ждет выступления Эрдогана в Анкаре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Турецкий избирком официально объявил о победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голосов. Явка превысила 85%, передает Al Jazeera.

Эрдоган ​​уже выступил перед сторонниками в родном Стамбуле. С крыши автобуса он заявил, что турки на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной его администрации. «Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что все 85 миллионов граждан страны — «победители выборов 14 и 28 мая». «Мы сказали: «Мы победим так, что никто не проиграет». Так что единственный победитель сегодня — Турция», — заключил он.

«Мы будем управлять страной ближайшие пять лет. Дай Бог, мы будем достойны вашего доверия», — добавил политик.

Эрдоган также спел песню Duyanlara duymayanlara («Для тех, кто слышит, и тех, кто не слышит»), которая активно использовалась в рамках его политической кампании. Обычно ее исполняет турецкий певец Дженгиз Куртоглу.

«Продолжим быть в авангарде борьбы»

Соперник Эрдогана Кемель Кылычдароглу в своем выступлении перед сторонниками заявил, что продолжит оппозиционную деятельность. Он осудил авторитарный режим соперника и назвал выборы несправедливыми. «Все средства государства были мобилизованы для одной политической партии и легли к ногам одного человека», — сказал лидер НРП.

Кылычдароглу также поблагодарил 25 миллионов граждан Турции, проголосовавших за него. Толпа встретила его слова овациями.

«Моя настоящая печаль связана с трудностями, ожидающими страну», — сказал Кылычдароглу, формально так и не признав поражение.

Что происходит на улицах

К президентской резиденции в Анкаре вышли тысячи сторонников Эрдогана. Победитель второго тура вскоре должен выступить перед собравшимися.

В центре Стамбула тоже крайне оживленно. Его жители высыпали на улицы с красными флагами с геральдическим полумесяцами еще до объявления официальных результатов.

Активны избиратели и в курортных зонах. В центре Анталии усилены меры безопасности. На улице Шарамполь дежурит усиленный наряд полицейских с бронеавтомобилем.

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«Он политический гений»

Старший советник Albright Stonebridge Group Хакан Акбас уверен, что Эрдогану удалось победить на выборах благодаря «культу личности».

«У него есть успешная кампания, которую он неоднократно использовал для победы на 11 выборах подряд. Я думаю, что во многом это связано с культовой личностью Эрдогана; он отличный оратор, и его сообщения просты, но внушают доверие его электорату», — заявил Акбас Al Jazeera, добавив, что тот «опытный, искусный политик».

«Во-вторых, он политический гений в том смысле, что ему удалось создать союзы, которые действительно создали синергию для его победы в отличие от оппозиции», — указал он.

По мнению Акбаса, Эрдогану придется быть «более инклюзивным» после своей победы, потому что перевес голосов в итоге был не таким большим, как хотелось бы правящей партии.

«Это очень поляризованная страна — примерно 50/50. Чем ближе [маржа победы] к числу 52-48, тем больше Эрдогану нужно будет быть инклюзивным. Это означает, что ему, скорее всего, нужно будет заключить союз с оппозицией в парламенте», — сказал Акбас, назвав результаты голосования «строгим предупреждением».

В первом туре, который состоялся 14 мая, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно.