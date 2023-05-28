Эрдоган против Калычдароглу. Второй тур выборов президента Турции

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, заявил РИА Новости РИА Новости сотрудник избирательного участка при лицее Ататюрк в Анкаре Сердар Динчез.
«В первом туре еще до открытия участков люди стояли в очереди. Было очень шумно, и уже к обеду все сотрудники избирательных участков устали. Так как один человек проводил долгое время за шторкой – повторюсь, там был листок длиной в один метр - очередь становилась все больше и больше. На этот раз все относительно спокойно», — заявил собеседник агентства.
Два разных опроса, проведенных в преддверии второго тура, показали противоречивые результаты в отношении победителей:
Согласно результатам опроса ORC побеждает Кылычдароглу с 50,8%, а опрос BETİMAR показывает победу Эрдогана с 52,2%.
Голосование на втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.
Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.
В Турции открылись избирательные участки для второго тура президентских выборов, сообщают местные СМИ.
Турецким гражданам предстоит выбор между двух кандидатов: — Реджеп Тайип Эрдоган;
— Кемаль Кылычдароглу.
Занявший третье место Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана.