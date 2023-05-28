Эрдоган против Калычдароглу. Второй тур выборов президента Турции

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Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.