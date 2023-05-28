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Политика

Эрдоган против Калычдароглу. Второй тур выборов президента Турции

Онлайн-трансляция второго тура президентских выборов в Турции

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Yves Herman/Reuters
Сегодня проходит второй тур выборов президента Турции. 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат Кемаль Калычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно. Занявший третье место с 5% Синан Оган призвал своих сторонников отдать голоса за Эрдогана. Перед вторым туром агитация оппонентов усилилась: Калычдароглу обвинял Эрдогана в сотрудничестве с террористами и заявлял о российском вмешательстве в выборы, в ответ Эрдоган призвал представить доказательства, но их не было. Ход второго тура выборов — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Трансляция
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9:32

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, заявил РИА Новости РИА Новости сотрудник избирательного участка при лицее Ататюрк в Анкаре Сердар Динчез.

«В первом туре еще до открытия участков люди стояли в очереди. Было очень шумно, и уже к обеду все сотрудники избирательных участков устали. Так как один человек проводил долгое время за шторкой – повторюсь, там был листок длиной в один метр - очередь становилась все больше и больше. На этот раз все относительно спокойно», — заявил собеседник агентства.

9:14

Два разных опроса, проведенных в преддверии второго тура, показали противоречивые результаты в отношении победителей:

Согласно результатам опроса ORC побеждает Кылычдароглу с 50,8%, а опрос BETİMAR показывает победу Эрдогана с 52,2%.

9:03

Голосование на втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

8:40

8:30

8:20

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.

8:10

В Турции открылись избирательные участки для второго тура президентских выборов, сообщают местные СМИ.

Турецким гражданам предстоит выбор между двух кандидатов: — Реджеп Тайип Эрдоган;

— Кемаль Кылычдароглу.

Занявший третье место Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня мы следим за вторым туром выборов президента Турции.

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