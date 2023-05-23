«Мочить в сортире». В Кремле назвали актуальной фразу Путина 1999 года

Заявления президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные им в конце 1990-х годов, сохраняют актуальность и сейчас, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь шла о фразе «мочить террористов в сортире». О том, как это выражение стало крылатым в России, — в материале «Газеты.Ru».

Прежние высказывания президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют свою актуальность и сегодня — с таким мнением во вторник, 23 мая, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все сказанное тогда [в конце 1990-х — начале 2000-х] имеет актуальность и сейчас», — отметил представитель Кремля, вспомнив в частности фразу Путина «мочить [террористов] в сортире».

«Мочить в сортире»

Ставшая крылатой фраза была сказана Путиным в начале контртеррористической операции на Северном Кавказе 24 сентября 1999 года. Тогда он занимал должность премьер-министра России и заявил на пресс-конференции в Астане следующее:

«Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно».

В тот момент Путин комментировал события Второй чеченской войны, произошедшие накануне, в том числе речь шла о бомбардировках Грозного российской авиацией.

По оценкам ряда политологов, эта фраза способствовала росту популярности Путина и стала своего рода неофициальным «предвыборным лозунгом» его кандидатуры на президентских выборах 2000 года, по итогам которых он впервые занял пост главы государства.

«Ляпнул чего-то там некстати»

Спустя 12 лет, в июле 2011-го на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината Путин признался, что переживал после сказанного в 1999 году:

«Я приехал тогда в Питер в расстроенных чувствах, меня приятель спрашивает: «Ты чего такой грустный?».

Я говорю: «Да, ляпнул чего-то, видимо некстати, и неприятно — не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать».

Он говорит: «Ты знаешь, я вот сейчас в такси ехал, и таксист говорит: «Что-то там мужик какой-то появился, правильные вещи говорит». Но из этого я сразу сделал два вывода: во-первых, никогда нельзя задирать нос и считать, что каждый из нас — я на своем месте, вы — на своем.

Во-вторых, то, что я ляпнул, — по форме, наверное, неправильно, а по сути — верно.

Мне кажется, нужно поступать исходя из вот этих соображений — из соображений порядочности, прежде всего, и целесообразности», — следует из стенограммы выступления Путина, опубликованной на сайте правительства РФ.

Комментируя теракты в московском метро в 2010 году, Путин использовал похожее выражение — он заявил, что организаторы этих атак «залегли на дно, но их нужно выковырять со дна канализации на свет божий».

Оценки фразы и ее развитие

Само выражение «мочить в сортире» позднее стало жить своей жизнью, его цитировали другие политики и даже использовали в компьютерной игре.

«Чтобы мочить в сортире, надо как минимум сортир построить. А когда за 10 лет ни одного современного наукоемкого завода не построили, то это беда», — говорил в 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов (цитата по «Новой газете»).

Фраза Путина также перекликается с реальными событиями, произошедшими в Израиле в мае 1972 года. Тогда четверо палестинских террористов захватили Boeing 707, следовавший рейсом 572 Вена — Тель-Авив. Самолет совершил посадку в аэропорту Лод, где проводилась операция по освобождению заложников.

Главарь террористов Али Таха Абу-Санайна в начале штурма заперся в туалете, где и был застрелен прямо через дверь.

В итоге двое террористов были убиты, еще двое задержаны. Погибла одна заложница, еще два пассажира и боец спецназа, будущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху были ранены. Операция вошла в историю как первый успешный пример освобождения самолета, захваченного террористами.

Добавим, что в российском моде «Штопор жжет» для игры Postal 2 главный герой в финале стреляет в Усаму бен Ладена в туалете. В действительности международный террорист был убит 2 мая 2011 года в ходе операции американских спецподразделений, его ликвидировали в убежище в пакистанском Абботтабаде.