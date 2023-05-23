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В Белгородской области отменили режим КТО. И сообщили о пострадавших

Белгородские власти назвали число жертв и пострадавших при атаке диверсантов

Режим КТО в Белгородской области отменен после ликвидации зашедшей на территорию региона диверсионной группы. В Минобороны РФ сообщили, что в ходе боевых действий были уничтожены более 70 нападавших, четыре БМП и пять пикапов. По данным региональных властей, в результате нападения погиб мирный житель, еще 13 пострадали. Одна женщина скончалась при эвакуации от сердечного приступа. Есть данные и о гибели российских военных, пишет «Ъ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции, сообщил во вторник, 23 мая, глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что мирный житель села Козинка погиб в результате атаки.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также уточнил, что его вдова находится с ранениями в больнице. «Постараюсь ее в ближайшее время навестить», — написал Гладков.

В правительстве региона сообщили, что пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации населения. Кроме того, в результате нападения были ранены 13 гражданских лиц.

Кроме того, были разрушены и повреждены порядка 30 зданий. В общей сложности, как сообщил Гладков, около 100 человек вывезли с территории региона.

«Жителей девяти населенных пунктов отселили из-за проникновения украинских диверсантов. Речь идет о жителях Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Горы Подол, Замостья, Сподарюшено», — передает ТАСС.

Эвакуированные ранее жители находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе.

Глава региона не советует возвращаться домой жителям Грайворонского округа. По его словам, власти сообщат, когда это будет безопасно.

Режим контртеррористической операции, предусматривающий применение ряда ограничительных мер, был введен в Белгородской области накануне на фоне сообщений о проникновении диверсантов на территорию региона.

Как пишет «Коммерсантъ», «прилеты» в понедельник утром были в том числе зафиксированы в войсковой части, расположенной в военном городке Белгород-22 в 10 км от границы с Украиной. По данным МВД, там взорвались три реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ураган».

«В результате обстрела с осколочными ранениями были госпитализированы четверо военнослужащих. Еще двое, сообщили полиции сами военные, от полученных ран скончались на месте происшествия», — говорится в публикации.

23 мая в российском Минобороны отчитались, что диверсанты разгромлены — согласно сообщению ведомства, они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы вторгшиеся формирования были заблокированы и разгромлены, [их] остатки <...> отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — проинформировали в Минобороны РФ.

В региональном правительстве уточнили, что силовики нашли и изъяли транспортные средства, которые использовала диверсионная группа, а также автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, специалисты разминировали территорию от штатных и самодельных взрывных устройств.

По факту атаки СК возбудил уголовное дело. Производство открыто по статьям о теракте, посягательстве на жизнь силовиков, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия, передает РБК.

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