«Отзанимаются и вернутся в семьи». Призванных на военные сборы не отправят на Украину

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на военные сборы в 2023 году резервистов не будут отправлять в зону военной операции. По словам депутата, они на сборы «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места». 10 мая Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это плановое мероприятие, которое проводится каждый год.

Призванные на военные сборы граждане, пребывающие в запасе, не будут направляться для участия в военных действиях на Украине, заявил агентству «Интерфакс» председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые [сборы] проводятся ежегодно», — заявил депутат.

Призываемые на военные сборы «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места», сказал Картаполов.

10 мая президент Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Сколько человек призовут и какими будут сроки призыва, в документе не уточнялось.

На сборы, которые длятся до двух месяцев, могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр, а также освобожденных от службы в армии по достижении 27 лет. Рядовых и сержантов запаса призывают на сборы до 35 лет, а младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана) — до 50 лет.

Военные сборы запасников — это плановое мероприятие, которое проводится каждый год. На основании президентского указа министерство обороны готовит директиву, которую направляют в военкоматы регионов. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки. Не явившимся на сборы грозит штраф от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Повестки на сборы

Ранее Картаполов сообщил, что повестки резервистам будут приходить в бумажной форме.

«Далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», — сказал он и подчеркнул, что врученной будет считаться только бумажная повестка.

При этом депутат не исключил, что эти повестки «могут прийти в электронной форме» там, где это позволяет техника, «но в любом случае они пока будут дублироваться традиционным способом».

По словам Картаполова, электронная система воинского учета будет формироваться до 2025 года.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял изданию РБК, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже служил в армии.

«Кроме самих сборов нам нужно восстановить базу мобилизационного развертывания — на чем мы будем людей собирать, что мы хотим сделать. Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла, им еще нужно получить военно-учетную специальность», — говорил депутат.

Он также предположил, что для неслуживших россиян могут организовать отдельные военные сборы, на которых они смогут получить военно-учетную специальность. «Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить», — сказал он.

Права и обязанности

Обязанность участвовать в военных сборах не распространяется на сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, Государственной противопожарной службы и таможни, а также гражданский персонал ВС РФ и силовых ведомств. Не обязаны участвовать в сборах и граждане, находящихся за пределами страны, а также все военнообязанные женщины и мужчины, ограниченно годные или временно не годные к службе по состоянию здоровья. Освободить гражданина от прохождения военных сборов могут в связи с его профессией или его семейными обстоятельствами (наличие более трех несовершеннолетних детей).

Во время проведения сборов пребывающие в запасе мужчины имеют право выезжать за границу, заявила в интервью «Сиб.фм» юрист юридического кабинета «Кучеренко и Помельцев» Марина Сапожникова.

«Пока запрета на пересечение границы во время военных сборов нет», — отметила юрист.

Портал V1.ru со ссылкой на юриста Андрея Конышева пишет, что повестка, которая приходит гражданам, должна содержать информацию, для каких нужд требуется появление гражданина в военкомате

«Если в повестке указано, что его призывают именно на сборы, то его не имеют права направлять в зону СВО, это противоречит действующему законодательству», — указал юрист.