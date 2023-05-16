«Мы достали уже многих». Глава ГУР Буданов признал причастность Киева к терактам в России

Глава украинской разведки Кирилл Буданов признал причастность Киева к терактам против «публичных, медийных» россиян, не назвав при этом конкретных имен. Он также отказался подтвердить или опровергнуть акт организации Киевом покушения на писателя Захара Прилепина. В ООН заявили, что выступают против любых терактов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев стоит за нападениями на нескольких медийных лиц в России.

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — намекнул он, отвечая на вопрос блогера Сергея Иванова о том, сможет ли Киев «достать телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дугина». Конкретных имен Буданов не назвал.

При этом говорить о том, кто совершил покушение на Захара Прилепина, глава разведки отказался. «Если вы переходите на личности, я должен ответить, как классически отвечают любые мировые спецслужбы: мы не можем комментировать данную ситуацию, информацию, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это», — сказал Буданов в ответ на вопрос о том, был ли Киев организатором подрыва автомобиля писателя.

Ранее украинский военачальник уже делал провокационные заявления о причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал он в интервью Yahoo News 8 мая.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже прокомментировала заявление Буданова, назвав украинские власти «террористами».

«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов. В ООН опять не заметят?» — написала она в Telegram.

Вопреки сомнениям Захаровой, в ООН отреагировали на слова главы украинской разведки достаточно оперативно. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация выступает против любых терактов. При этом он признал, что «не видел цитату».

Взрывы в России

20 августа 2022 года в Одинцовском районе Подмосковья был взорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной. Женщина погибла на месте. ФСБ заявила, что убийство спланировали украинские спецслужбы, исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк.

2 апреля 2023 года в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Татарскому подарили статуэтку, которая спустя некоторое время взорвалась. Пострадали 40 человек, в том числе трое детей.

6 мая 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Его помощник Александр Шубин погиб на месте. Прилепина госпитализировали, он перенес многочасовую операцию.

Позже Прилепин рассказал, что представители российских ведомств предупреждали его о том, что украинская сторона готовит покушение. Писатель специально не носил с собой мобильные телефоны и постоянно менял место дислокации и автомобили.

Уголовное дело

Ранее в Кремле заявили, что Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян. «Не просто спонсирует эти убийства, но является организатором, и вдохновителем, и исполнителем», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, в Москве считают Украину государством — спонсором терроризма, поэтому Россия будет выстраивать линию своего поведения с учетом этих данных.

21 апреля Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами).

ФСБ и СКР полагают, что Буданов был организатором взрыва на Крымском мосту. Кроме того, российские правоохранители считают Украину причастной к убийствам Дугиной, Татарского, покушению на Прилепина и ряду других преступлений.