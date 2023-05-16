«Не хотят брать на себя риски». Страны Центральной Азии могут поддержать санкции против России

Замглавы МИД России Михаил Галузин не исключил, что некоторые страны Центральной Азии из-за оказываемого давления могут присоединиться к санкциям в отношении Москвы. По его словам, такие страны понесут больший ущерб, «чем издержки от пресловутых вторичных санкций». Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции, а также расширение запрета на транзит многих товаров через территорию РФ.

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России, поскольку не готовы брать на себя риски, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

По словам заместителя министра, позиция России и центральноазиатских государств о том, что односторонние экономические санкции неприемлемы и нелегитимны, совпадают.

«Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — отметил политик.

По словам Галузина, Москва не диктует другим государствам, какого курса им придерживаться во внешней и внутренней политике, «когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

«Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций», — считает замглавы МИД.

Он также подчеркнул, что Москва настроена последовательно укреплять отношения стратегического партнерства со странами Центральной Азии: Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Угроза санкций со стороны ЕС и США

В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции. Агентство отмечало, в частности, рост импорта в Россию из Казахстана. После запрета на ввоз ряда товаров из западных стран Москва узаконила параллельный импорт — ввоз товаров без согласия правообладателя товарного знака. К концу 2022 года в рамках этого механизма в РФ ввезли 2,4 млн т товаров на сумму более $20 млрд, сообщал глава ФТС России Владимир Булавин.

Газета Financial Times в свою очередь утверждает, что после начала военных действий на Украине в Россию под предлогом транзита в другие государства, в том числе в Армению, Казахстан и Киргизию, ввезли товаров из Европы на $2 млрд. Около половины из этих товаров не достигло пунктов назначения. Европейские чиновники подозревают, что товары остались в России.

В связи с этим Евросоюз рассматривает расширение запрета на транзит многих товаров через территорию России, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вашингтон также предупреждал государства Центральной Азии, в том числе Казахстан, о рисках санкций из-за помощи Москве. В апреле помощник министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила о росте рисков вторичных санкций в отношении банков и компаний из Казахстана, которые будут помогать России в обходе введенных против нее санкций.

Минторг США в апреле также ввел экспортные ограничения против компаний из Узбекистана, Армении, Китая и некоторых других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд Москвы.

У Казахстана проблемы из-за санкций

Заместитель председателя Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов говорил о проблемах из-за санкций против России.

«Мы пытаемся выдерживать нейтральную позицию в отношении России. Тем не менее, Россия — это наш крупнейший торговый партнер. Мы пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России для нас также создают проблемы», — сказал он.

По его словам, ограничения «в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях».

Баймагамбетов также заявил, что правительство страны пытается избежать ситуаций, при которых Россия бы использовала страну как инструмент для обхода санкций, но проблем от этого меньше не становится. По его словам, роста объемов экспорта в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом не было, но для казахстанских производителей возникают риски попадания под вторичные санкции.

С 1 апреля в Казахстане работает система мониторинга импортируемых товаров в РФ. Правительство страны пытается пресекать экспорт через территорию Казахстана в Россию товаров двойного назначения.

Помощь от США

В конце февраля госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Казахстан и встретился с первыми лицами страны, а также принял участие в дипломатическом саммите стран Центральной Азии в формате «С5+1», в котором участвовали министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе встречи глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что санкции «сильно бьют» по Астане в силу установившихся тесных экономических связей с Россией.

«Казахстан является членом Евразийского экономического союза, и у нас нет таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами союза. Именно поэтому порой бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли товарами и услугами между нашими границами. В то же самое время мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций Россией или же прочими иностранными компаниями», — сказал Тлеуберди.

Блинкен в свою очередь констатировал, что страны Центральной Азии заняли «более решительную позицию» по отношению к России, но выразил опасение, что через их территорию могут проходить маршруты для попадающих в Россию подсанкционных товаров.

Американский госсекретарь пообещал, что Вашингтон предоставит лицензии компаниям или организациям в странах, которые связаны с российскими компаниями, находящимися под санкциями, «чтобы у них было время свернуть эту деятельность и разорвать свои связи с Россией».

Кроме того, США пообещали выделить странам Центральной Азии $25 млн в рамках «Инициативы экономической устойчивости», чтобы они могли «развивать торговые пути и привлекать инвестиции из частного сектора и не зависеть только от одной страны».

В Кремле ранее отмечали, что Россия — ключевой экономический партнер для многих стран этого региона, они связаны «органически», и Западу не удастся разрушить эти связи.