«Ъ»: холодильники в России могут подорожать на 10–12% из-за позиции Казахстана по санкциям

Намерение властей Казахстана ужесточить контроль параллельного импорта в России может привести к значительному удорожанию бытовой техники, включая холодильники, на внутреннем рынке РФ. В результате позиции руководства центральноазиатской страны стоимость ввоза данной продукции в Россию рискует заметно вырасти, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка

«Холодильники меняют маршрут. Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ казахским правительством дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%. Через Казахстан шли поставки бытовой техники и из Узбекистана: эти две страны были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и др.», — говорится в материале.

В настоящее время логистические компании вынуждены в экстренном порядке менять маршруты доставки холодильников и другой бытовой техники. Сейчас российские дистрибуторы начали перемещать каналы поставок в другие страны, включая Китай, Киргизию, ОАЭ и другие. При такой схеме длительность доставки товаров на российский рынок может увеличиться, что повлияет на итоговую стоимость продукции в магазинах на внутреннем рынке РФ, заключается в статье.

19 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что кировский завод «Веста» (принадлежит китайской Haier), выпускающий стиральные машины под итальянским брендом Candy, приостановил производство 17 числа. Работу предприятия поставили на паузу из-за затоваривания, отсутствия спроса, массового поступления на рынок дешевой китайской техники и повышения курса валют. Только в результате последней проблемы компания потеряла 15% прибыли.