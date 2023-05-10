«Теоретически возможно». В Швейцарии рассматривают передачу российских денег Киеву

Около 7,4 млрд франков (примерно $8,3 млрд), принадлежащих Банку России, остаются заблокированными в Швейцарии. Больше года в стране действует запрет на все операции, связанные с оборотом средств из резервов ЦБ. Однако в последнее время активизировались дискуссии о возможной передаче этих денег Киеву. Государственный секретариат страны по экономике заявил, что использование активов РФ для восстановления Украины «теоретически возможно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш заявил, что Берн считает юридически возможным использовать деньги Банка России для восстановления Украины.

«Дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно», — цитирует слова чиновника РИА Новости.

По словам Майенфиша, позиция Швейцарии по данному вопросу будет основываться на решении Евросоюза, но все-таки решение будет приниматься самостоятельно.

«Тем не менее Швейцария полностью свободна в том, будет ли она выполнять или принимать любое будущее решение ЕС. Таким образом, все открыто», — уточнил пресс-секретарь.

При этом недвижимость и активы попавших под санкции юридических и физических лиц швейцарцы использовать не планируют. «Нет никаких юридических оснований, позволяющих нам работать по этому вопросу», — подчеркнул Майенфиш.

Какая сумма

По данным правительства Швейцарии, в стране остаются заблокированными активы российского Центробанка на сумму около 7,4 млрд швейцарских франков (более $8 млрд).

Данные средства «следует отличать» от активов, принадлежащих физлицам или компаниям, замороженных в Швейцарии из-за санкций, подчеркивают в швейцарском правительстве.

Санкции Берна

После начала спецоперации России на Украине Швейцария заблокировала более трети российских активов, зарегистрированных в стране, — на общую сумму 17,6 млрд франков (свыше $19,7 млрд).

С 25 марта 2022 года в Швейцарии запрещены все операции, связанные с оборотом средств из резервов ЦБ, а также с активами российского регулятора.

В феврале 2023 года Федеральный совет Швейцарии заявлял, что в соответствии с действующим законодательством передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной.

Нейтралитет

Берн после начала СВО придерживался традиционной политики нейтралитета, из-за чего испытывал постоянное давление со стороны западных политиков. В частности, все это время в Швейцарии продолжал действовать запрет на экспорт и реэкспорт швейцарского оружия на Украину. Снять ограничения возможно только после соответствующего решения парламента, заявила постпред страны в ООН Паскаль Кристина Берисвиль.

Накануне парламент Швейцарии одобрил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением к швейцарским законодателям.

Политик станет первым иностранным лидером, которому разрешат обратиться к Федеральному совету страны.

Ранее также стало известно, что Швейцария передаст Украине 20 машин разминирования, произведенных швейцарской компанией Global Clearance Solutions (GCS). Поставки должны быть осуществлены до конца 2023 года.

«Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей», — сообщили в украинском Минреинтеграции.