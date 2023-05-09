«Нас не должно это пугать». В Берлине и Киеве отреагировали на Парад Победы в Москве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте призвал ЕС сохранять сплоченность, поддерживать Украину и не пугаться «демонстрации силы» в Москве. Киеву же не понравилось участие лидеров стран СНГ в Параде Победы в Москве. Там посчитали, что это является «проявлением пренебрежения к украинскому народу». Представитель МИД России в ответ заявила, что «фашистов забыли спросить».

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца странам Европейского союза необходимо быть сплоченными и не позволять запугивать себя «демонстрацией силы» в Москве.

«В 2,2 тыс. км к северо-востоку отсюда [президент РФ Владимир] Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», – заявил он во время выступления в Европарламенте.

По его мнению, «посыл 9 мая» Европы должен заключаться в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим». В этот день европейские страны отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была представлена Декларация, в которой предлагалось создать Европейское объединение угля и стали, из которого позднее возник Евросоюз.

В Киеве прокомментировали участие лидеров стран СНГ в Параде Победы в Москве. МИД Украины заявил, что такой шаг рассматривается как «аморальный и недружественный в отношении страны, проявление пренебрежения к украинскому народу».

Об этом говорится в заявлении представителя ведомства Олега Николенко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о «морали», – написала в ответ на это заявление представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела в пример недавний опрос читателей государственного агентства Украины УНИАН. Издание попросило пользователей ответить на вопрос о том, «кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина жертвами террористического акта», напомнила Захарова.

«В списке на казнь Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Дмитрий Киселев, Сергей Мардан и Семен Пегов. Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски», – прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Она отметила, что на 16:29 (мск) «проголосовало без малого 50 тысяч человек». По ее мнению, количество лайков под постом указывает на то, что «идеология со всеми признаками состава преступления находит отклик у украинского обывателя».

«Думаете, кто-то из западных покровителей киевского вертепа одернул своих подопечных? Или в профильных международных структурах возмутились? Ничуть», – констатировала она.

Она напомнила, как «в Третьем рейхе активно упражнялись в составлении «розыскных списков» врагов, <...> ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке».

«Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», – заключила Захарова.

Ранее участие лидеров стран СНГ прокомментировали в Госдепартаменте США.

«Страны вольны принимать участие в любых праздничных мероприятиях, в которых хотят», – сказал официальный представитель ведомства Ведант Пател.

Почтить память павших в Великой Отечественной войне приехали в Москву главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с российским президентом Владимиром Путиным они возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду и находились на одной трибуне во время Парада Победы на Красной площади.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заменил празднование 9 мая Дня Победы на День Европы. По его словам, эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

Он также сообщил, что подал в Верховную раду законопроект об установлении 8 мая как Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне: «Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта».