На Украине отменили День Победы на 9 мая. Что об этом думают в России

В России критически оценили указ украинского президента Владимира Зеленского о решении праздновать 9 мая День Европы. В МИДе главу государства назвали «новым Иудой», в Совфеде высказали мнение, что для нынешних властей в Киеве не существует Великой Отечественной войны, а соответственно, и памяти о ней. В Кремле выразили уверенность, что несмотря на решение Зеленского, для многих украинцев 9 мая останется священной датой.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила украинского президента Владимира Зеленского с Иудой из-за его решения перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу», — написала Захарова.

Спикер министерства добавила, что Зеленский выступает в роли пособника фашистов спустя 80 лет после победы над самим фашизмом.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов, комментируя решение киевских властей, назвал отмену Дня Победы на 9 мая подлым, но ожидаемым решением.

«День Победы – праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков. Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения», — написал глава региона.

По словам Аксенова, представители нынешней украинской власти являются не победителями, а «вечно проигравшими», и сегодня, и 80 лет назад. Поэтому День Победы не представляет для них ценности. Губернатор Крыма подчеркнул, что всем известно, к каким «отвратительным» европейским ценностям мечтает приобщиться «нацистский режим» на Украине.

В Кремле тем временем выразили уверенность, что в действительности День Победы остается священным праздником для многих украинцев, несмотря на решение Зеленского.

«Мы убеждены, что на самом деле на Украине много людей, для которых это священный день. <...> есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев по этому поводу заявил, что в Киеве совесть заменили лозунгогом «Украина це Европа».

«На праздничные мероприятия выйдут, никак не прячась, зигующие националисты с портретами «героев Украины» Степана Бандеры и Романа Шухевича. Потомкам жертв Бабьего Яра и Волыни в шествиях места совершенно точно не найдется. Равно как и потомкам более чем 3,5 миллионов человек, проливших свою кровь за освобождение Украины в Великой Отечественной войне», — написал он в Telegram.

По мнению сенатора, для нынешних украинских властей нет понятия Великой Отечественной войны, нет памяти о ней и нет ее истинных героев.

«Финал «революции достоинства» оказывается для наших соседей в моральном отношении уничижительно позорным. А называя вещи своими именами — просто разгромным», — добавил Косачев.

8 мая Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы, а также направил в Верховную раду законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

День Европы отмечается в ЕС ежегодно 9 мая. Праздник приурочен к юбилею представления Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

На Украине с 2003 года этот праздник отмечался в третью субботу мая и был установлен в связи с курсом Киева на сближение с Брюсселем. Зеленский, комментируя сегодняшнее решение, заявил, что было бы правильно отмечать эту дату «вместе со всей свободной Европой».

Что касается переноса Дня Победы на 8 мая, украинский президент напомнил, что именно в этот день в 1945 году вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. И большинство стран мира отмечает победу над ней 8 мая. С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.