Летчики и азовцы. Россия и Украина заявили о новом обмене пленными

Россия и Украина вновь обменялись пленными военнослужащими. Согласно сообщению Минобороны РФ, в страну вернулись три военных летчика – подполковники Максим Криштоп и Сергей Косик, а также майор Сергей Малов. Киев заявил о возвращении 45 азовцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России 6 мая сообщило, что трое российских летчиков вернулись из украинского плена.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В настоящее время российским военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят на лечение и реабилитацию в Москву.

Readovka назвала имена летчиков, вернувшихся сегодня домой из украинского плена. Это подполковники Максим Криштоп и Сергей Косик, а также майор Сергей Малов.

О передаче Киеву украинских военнопленных в российском оборонном ведомстве не сообщали. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил о возвращении в страну 45 азовцев.

«Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и три защитницы «Азовстали». Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах», — рассказал он.

Ермак уточнил, что среди пленных 35 рядовых и сержантов, а также 10 офицеров.

Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 26 апреля. Минобороны РФ тогда сообщило об освобождении 40 военнослужащих.

«Не берет простых солдат»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 5 мая заявила, что Киев отказывается забирать из плена рядовых, требуя вернуть других пленных, в возврате которых более заинтересован.

«Украинская сторона отказывается брать простых солдат. И вместо них выставляет условия – тех, которых наши военачальники не готовы вернуть в Украину, поскольку ведутся следственные действия, поскольку проводится работа с ними», — цитирует омбудсмена «РИА Новости».

По словам Москальковой, речь, в основном, идет о командирах.

Списки на обмен формируются на основе обращений родных украинских военнослужащих, подчеркнула омбудсмен.

«А украинская сторона, военные их вычеркивают. А стране они не нужны», — добавила она.

По информации радио Sputnik, украинская сторона также обсуждает вариант обмена пленными в формате «всех на всех».

Пытки военнослужащих

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил о пытках, которым подвергаются в плену российские военные. Некоторые из вернувшихся из плена рассказали, что их жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории. На основании их показаний возбуждены уголовные дела по статье 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

«По показаниям одного из российских солдат, 6 сентября 2022 года после ранения он попал в плен. Ему завязали глаза и руки скотчем, погрузили в машину «Урал» и увезли в неизвестном направлении, при этом несколько раз делая остановки и меняя авто. В итоге его привезли в крематорий в Харькове и держали там в контейнерах около десяти дней», — отметил Бастрыкин.

Позже, по словам военного, его перевезли в СИЗО в Киеве, где жестоко избивали. Другого российского солдата поместили в СИЗО Харькова, где заставляли вставать на колени и тоже били.

Фигурантами дела стали начальник СИЗО №13 в Киеве Александр Балдук и начальник СИЗО Харькова Евгений Бартощак.