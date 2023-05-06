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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 437-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 437-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
СМИ сообщили о взрывах в Днепре, произошедших минувшей ночью. На Запорожской АЭС приняты обязательные меры безопасности на случай возможных провокаций со стороны Украины перед 9 мая, сообщили в «Росэнергоатоме». Российские войска ликвидировали украинскую разведгруппу на южнодонецком направлении, передает ТАСС. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:38

Власти Крыма сообщили, что на севере полуострова сработали системы противовоздушной обороны. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

08:37

В Минэнерго Венгрии заявили, что хранилища газа полны и позволят пережить следующую зиму — РИА Новости.

08:36

Турция, Россия, Украина и ООН начали переговоры о продлении зерновой сделки в Стамбуле, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что непосредственные переговоры по продлению зерновой сделки были перенесены с 5 мая на следующую неделю. Вместо этого стороны провели технические переговоры.

Одним из главных обсуждаемых вопросов остается возвращение Россельхозбанка в систему платежей SWIFT и снятие наложенных на РФ ограничений в плане финансового сопровождения российских поставок зерна.

08:32

Евросоюз предложил странам-членам платить украинским беженцам, чтобы мотивировать их возвращаться на родину, пишет ирландская газета Irish Examiner.

Отмечается, что украинцам предоставлено убежище в ЕС до марта 2024 года, но возможно и продление до марта 2025-го. Те, кто смог найти работу или начать обучение, будут иметь возможность получить вид на жительство. Кроме того, страны ЕС совместно с Киевом намерены разработать программу реинтеграции украинцев.

«Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — говорится в материале.

08:25

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска приведены в полную боевую готовность в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — заявил Рогов. Он добавил, что в регионе, на подконтрольной России территории, создана система из несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

08:23

В Синельниковском районе Днепропетровской области повреждена линия электропередачи, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак — ТАСС.

08:12

Российские войска уничтожили «Ланцетами» две гаубицы ВСУ британского производства — ТАСС.

08:10

ВСУ выпустили по Рубежному в ЛНР четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.

08:09

На Запорожской АЭС приняты обязательные меры безопасности на случай возможных провокаций со стороны Украины перед 9 мая, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа — ТАСС.

08:07

Украинские военные за сутки выпустили 358 снарядов по населенным пунктам ДНР. Ранены шесть мирных жителей — ТАСС.

08:05

СМИ сообщили о взрывах в Днепре, прозвучавших минувшей ночью — ТАСС.

08:04

Минобороны РФ показало удар танками Т-72Б3 по пехоте ВСУ в зоне спецоперации:

08:03

ВСУ после полуночи обстреляли Горловку. Выпущено четыре снаряда — ТАСС.

08:02

Войска РФ ликвидировали украинскую разведгруппу на южнодонецком направлении — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 437-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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