Военная операция РФ на Украине. День 437-й

Власти Крыма сообщили, что на севере полуострова сработали системы противовоздушной обороны. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
В Минэнерго Венгрии заявили, что хранилища газа полны и позволят пережить следующую зиму — РИА Новости.
Турция, Россия, Украина и ООН начали переговоры о продлении зерновой сделки в Стамбуле, пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что непосредственные переговоры по продлению зерновой сделки были перенесены с 5 мая на следующую неделю. Вместо этого стороны провели технические переговоры.
Одним из главных обсуждаемых вопросов остается возвращение Россельхозбанка в систему платежей SWIFT и снятие наложенных на РФ ограничений в плане финансового сопровождения российских поставок зерна.
Евросоюз предложил странам-членам платить украинским беженцам, чтобы мотивировать их возвращаться на родину, пишет ирландская газета Irish Examiner.
Отмечается, что украинцам предоставлено убежище в ЕС до марта 2024 года, но возможно и продление до марта 2025-го. Те, кто смог найти работу или начать обучение, будут иметь возможность получить вид на жительство. Кроме того, страны ЕС совместно с Киевом намерены разработать программу реинтеграции украинцев.
«Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — говорится в материале.
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска приведены в полную боевую готовность в Запорожской области, сообщает РИА Новости.
«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — заявил Рогов. Он добавил, что в регионе, на подконтрольной России территории, создана система из несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
В Синельниковском районе Днепропетровской области повреждена линия электропередачи, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак — ТАСС.
ВСУ выпустили по Рубежному в ЛНР четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.
На Запорожской АЭС приняты обязательные меры безопасности на случай возможных провокаций со стороны Украины перед 9 мая, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа — ТАСС.
Украинские военные за сутки выпустили 358 снарядов по населенным пунктам ДНР. Ранены шесть мирных жителей — ТАСС.