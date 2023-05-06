Военная операция РФ на Украине. День 437-й

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Турция, Россия, Украина и ООН начали переговоры о продлении зерновой сделки в Стамбуле, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что непосредственные переговоры по продлению зерновой сделки были перенесены с 5 мая на следующую неделю. Вместо этого стороны провели технические переговоры.

Одним из главных обсуждаемых вопросов остается возвращение Россельхозбанка в систему платежей SWIFT и снятие наложенных на РФ ограничений в плане финансового сопровождения российских поставок зерна.