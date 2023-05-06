Место «Вагнера» в Бахмуте займет «Ахмат»

Евгений Пригожин заявил, что связался с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. По его словам, 10 мая подразделения ЧВК полностью исчерпают свой боевой потенциал и смогут передать свои позиции силам «Ахмата». Ранее Пригожин объявил, что «Вагнер» будет вынуждена уйти из Бахмута из-за «снарядного голода и высоких потерь личного состава».

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил готовность в полночь 10 мая передать позиции в Бахмуте (Артемовске) подразделениям спецназа «Ахмат». Ранее такое предложение Пригожину сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции», — заявил Пригожин.

По его словам, он уже связался с представителями Кадырова, чтобы незамедлительно начать передачу позиций.

«Чтобы ровно в тот момент, когда, по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Основатель ЧВК выразил уверенность, что город будет взят силами «Ахмата».

«Если уйдет старший брат Пригожин, придет младший брат Кадыров»

Ранее Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» готов заменить бойцов частной военной компании, если она выведет свои подразделения.

«Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», – сказал Кадыров.

При этом заявление Пригожина о выводе ЧВК из Бахмута он назвал «неприятным».

«Вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК «Вагнер» для принятия какого-либо решения или разъяснения», — заявлял Кадыров.

Глава Чечни привел примеры, когда чеченские подразделения оказывались в подобном положении (испытывали недостаток боеприпасов и техники), но не покинули позиции. При этом, по словам Кадырова, руководство Минобороны и Генштаба «за редким исключением» всегда шло навстречу его бойцам.

«Очень надеюсь, что к моему призыву прислушается Сергей Кужугетович и будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться. Это единственный и по-солдатски правильный выход из ситуации», — написал глава Чечни.

Уход ЧВК из Бахмута

5 мая Евгений Пригожин заявил, что 10 мая бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут из-за «снарядного голода» и высоких личных потерь. По его словам, согласно первоначальному плану, ЧВК должна было занять город к 9 мая. Он заявил, что бойцам ЧВК осталось взять 2 кв. км из 45 кв. км Бахмута, а дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» составляет 90%.

Пригожин указал, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы «зализать раны» и сохранить личный состав.

О «снарядном голоде» Пригожин публично заявлял неоднократно. В феврале он отмечал, что эту проблему не удается решить, несмотря на все его связи. В марте основатель ЧВК называл ситуацию с боеприпасами «далекой от идеальной», подчеркивая, что дефицит остается, несмотря на некоторые положительные изменения в этом вопросе.