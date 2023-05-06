Линия обороны, вывоз людей. Как Запорожская область готовится к возможному наступлению ВСУ

Военнослужащие российских Вооруженных сил в Запорожской области находятся в состоянии полной боевой готовности, а в регионе уже сооружено несколько линий эшелонированной обороны, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее власти объявили о временном вывозе людей из 18 населенных пунктов. По словам Рогова, как только линия фронта отодвинется вглубь Украины, люди смогут вернуться в свои дома.

Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов агентству РИА Новости.

Рогов также сообщил о сооружении нескольких линий глубоко эшелонированной обороны в регионе. Он оценил ситуацию в области как напряженную, но отметил, что паники нет.

Чиновник утверждает, что Украина уже перебросила многотысячную группировку войск и бронетехнику «на линию фронта».

«Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области», – сказал он.

3 мая Рогов сообщал, что украинские военные перешли в наступление южнее Орехова в Пологовском районе. Однако «их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка», утверждал чиновник. По его словам, украинским силам пришлось отступить на исходные позиции.

Вывоз людей из области

По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинское наступление может произойти в ближайшие дни или даже часы.

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линии боевого столкновения, за пределами линии боестолкновения на глубину до 150 км и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — заявил глава региона.

5 мая Балицкий объявил о временном переселении жителей 18 населенных пунктов Запорожской области. В первую очередь будут вывозить семьи с детьми, пожилых людей, пациентов лечебных учреждений и людей с инвалидностью. Всего власти собираются перевезти около 70 тыс. человек.

Вывозить людей планируют, в частности, из Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, из поселков Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Пологи, Конские Раздоры, Розовка и других.

Свое решение Балицкий объяснил усилившимися обстрелами со стороны Украины. По мнению главы Запорожской области, никакой паники в регионе нет, все службы работают штатно.

В свою очередь Владимир Рогов заявил, что вывоз людей идет на добровольной основе. Он назвал эту меру «вынужденной и необходимой»

«Вывоз осуществляется на добровольных началах и призван спасти жизни наших земляков. Ни о какой всеобщей принудительной эвакуации населения речи не идет», — заявил Рогов.

По его словам, в последние дни кратно увеличилась интенсивность обстрелов. «За последние дни количество погибших и раненых исчисляется десятками, а дети вынуждены сидеть в подвалах», — сказал чиновник.

Он также заявил, что, как только линия фронта отодвинется вглубь Украины, люди смогут вернуться в свои дома.

Подготовка к контрнаступлению

Украина анонсирует контрнаступление с зимы, однако точная дата планируемой операции украинскими властями никогда не называлась. 29 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что ВСУ готовы к контрнаступлению. По его мнению, оно может начаться до 15 мая.

О готовности к наступлению заявлял и министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать и сделают это, «как только будет воля Божья, погода и решение командиров». Позднее глава оборонного ведомства уточнил, что подготовка армии находится «на финишной прямой».

В Кремле неоднократно говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинской армии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны РФ учитывает эти данные при планировании военной операции.