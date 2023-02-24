«Столько, сколько потребуется». Какие санкции ввели США против России

Соединенные Штаты вслед за Великобританией ввели санкции против России, приуроченные к годовщине начала СВО. Вашингтон внес в черные списки более десяти российских банков, включая Московский Кредитный Банк и МТС Банк, фонд «Сколково» и «Сколтех», а также ряд российских министров, журналистку Ольгу Скабееву и врио главы ЛНР Леонида Пасечника. Кроме того, США с марта введут 200-процентные пошлины на алюминий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минфин США объявил о введении нового пакета антироссийских санкций, приуроченного к годовщине начала военной операции ВС РФ на Украине.

«За последний год мы с исторической коалицией международных партнеров предприняли ряд действий, направленных на деградацию военно-промышленного комплекса России и сокращение ее доходов, которые она использует для финансирования войны. Наши санкции оказали как краткосрочное, так и долгосрочное воздействие», — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

«Наши сегодняшние действия с партнерами по G7 показывают, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавила Йеллен.

Финансовые организации

В черный список, в частности, включены следующие российские банки:

— Московский Кредитный Банк. Как отмечает американский Минфин, МКБ пока остается крупнейшим негосударственным публичным банком России. Европейский Союз исключил его из международной платежной системы SWIFT в июне 2022 года и полностью заблокировал банк в декабре 2022 года;

— Металлургический Инвестиционный Банк (Металлинвестбанк). По данным Вашингтона, использовал альтернативные платежные пути для облегчения получения платежей за российский экспорт;

— МТС Банк, против которого сегодня также ввела санкции и Великобритания;

— Банк Санкт-Петербург (тоже под санкциями Лондона);

— Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», также находится под санкциями Канады и Великобритании.

Кроме того, под ограничениями США оказались также банк «Зенит», УралСиб и другие.

Помимо банков, санкции введены против компаний, управляющих деньгами богатых россиян (в частности, «Велес Капитал» и связанных с ней компаний, финансовой компании CONFIDERI Pte Ltd, а также 14 компаний, связанных, как полагает Минфин США, с российским бизнесменом Александром Удодовым).

Скабеева, Жога и министры

Под санкциями Вашингтона оказались также 200 физических лиц. Среди них — вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр энергетики Николай Шульгинов, глава МЧС России Александр Куренков, журналистка ВГТРК Ольга Скабеева, командир батальона «Спарта» Артем Жога и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Визовые ограничения были введены против более чем 1,2 тыс. российских военных, которые, как утверждается, «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

ВПК, металлургия, горная промышленность

Минфин также расширил санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сектора электроники.

Так, в черном списке оказались входящие в состав Росатома АО «ЮМАТЕКС», ее три дочерних предприятия, одно из которых расположено в Чехии, российская компания UVICOM LTD, АО «Препрег — современные композиционные материалы», ООО «Алабуга-Волокно», ООО «Препрег-Дубна», АО НИИГРАФИТ, АО «Уральский научно исследовательский институт композиционных материалов», Пермский научно-исследовательский технологический институт.

«НПО машиностроения» включили в список, связанный с якобы «вредоносной иностранной деятельностью России». Против НПО были введены рестрикции еще в 2014 году.

США внесли в санкционный список Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (оружейное предприятие, занимается обработкой металлов), ООО «Металлург-Туламаш» (сталелитейное предприятие, производит вооружения для ВМФ РФ), ООО «ТПЗ-Рондол», ООО «Мценскпрокат» (тоже поставщик предприятий ОПК).

Американские власти также ввели экспортные ограничения в отношении фонда «Сколково» и Сколковского института науки и технологий («Сколтех»). Источник ТАСС в фонде уверяет, что это решение не окажет никакого влияния на деятельность ни фонда, ни «Сколтеха».

Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС. В частности, под ограничения попал генеральный директор организации Олег Романенко.

Пошлины на алюминий

Президент США Джо Байден анонсировал также 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, произведенных в России. Они будут введены уже в марте.

«Необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России, <...> 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в России», — сообщил Белый дом.

Байден добавил, что другие страны «разделяют обеспокоенность» по поводу импорта алюминия из РФ и его влияния на национальную безопасность. «Любая страна, которая вводит пошлину в размере 200 или более процентов на свой импорт алюминиевых изделий, произведенных в России, может быть освобождена от пошлины, установленной настоящим постановлением», — подчеркнул президент США.