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Политика

Военная операция на Украине. День 401-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 401-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Парламент Турции единогласно одобрил вступление Финляндии в НАТО. В России призывников впервые будут оповещать о срочной службе в электронном виде. Япония запретит экспорт в РФ самолетов и беспилотников. Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в оформлении вида на жительство и продлении туристического пребывания. ВСУ этой ночью пытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА, пострадавших и разрушений нет, утверждает Telegram-канал Shot. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:41

Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в оформлении вида на жительство и продлении туристического пребывания.

09:40

Уроки по беспилотной авиации предложили включить в школьную программу в РФ, пишут «Ведомости».

09:39

В России призывников впервые будут оповещать о срочной службе в электронном виде.

09:37

Япония запретит экспорт в Россию самолетов и беспилотников, а также игрушек, детских велосипедов и головоломок.

09:18

09:17

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предупредил Украину, что при попытке прорваться к Азовскому морю ее будет ждать катастрофа — РИА Новости.

«В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто», — высказал мнение парламентарий.

09:02

Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО. Таким образом, получено одобрение всех 30 стран-членов альянса.

Ожидается, что Хельсинки присоединятся к военному блоку в июле. Одновременно с Финляндией заявку подала и Швеция, но Венгрия и Турция ее блокируют и настаивают на ряде условий.

08:54

ВСУ этой ночью пытались атаковать Белгородскую область беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, утверждает Telegram-канал Shot.

08:53

В районе Парасковиевки уничтожена американская РЛС и два опорных пункта ВСУ, рассказал Бигма — ТАСС.

08:39

Войска РФ в районе Марьинки уничтожили три опорных пункта ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма — ТАСС.

08:14

08:13

В Генштабе ВС РФ заверили в отсутствии планов проведения второй волны мобилизации — ТАСС.

08:11

На всей территории Украины объявили отбой воздушной тревоги — ТАСС.

08:09

США рассчитывают, что Китай не будет активно помогать России на фоне спецоперации — ТАСС.

08:07

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье — ТАСС.

08:05

08:03

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты 11 раз — ТАСС.

08:01

В Севастополе участники СВО и члены их семей смогут поступить в профучилища вне конкурса — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 401-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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