Военная операция на Украине. День 401-й

Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в оформлении вида на жительство и продлении туристического пребывания.
Уроки по беспилотной авиации предложили включить в школьную программу в РФ, пишут «Ведомости».
Япония запретит экспорт в Россию самолетов и беспилотников, а также игрушек, детских велосипедов и головоломок.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предупредил Украину, что при попытке прорваться к Азовскому морю ее будет ждать катастрофа — РИА Новости.
«В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто», — высказал мнение парламентарий.
Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО. Таким образом, получено одобрение всех 30 стран-членов альянса.
Ожидается, что Хельсинки присоединятся к военному блоку в июле. Одновременно с Финляндией заявку подала и Швеция, но Венгрия и Турция ее блокируют и настаивают на ряде условий.
ВСУ этой ночью пытались атаковать Белгородскую область беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, утверждает Telegram-канал Shot.
В районе Парасковиевки уничтожена американская РЛС и два опорных пункта ВСУ, рассказал Бигма — ТАСС.
Войска РФ в районе Марьинки уничтожили три опорных пункта ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье — ТАСС.
В Севастополе участники СВО и члены их семей смогут поступить в профучилища вне конкурса — ТАСС.