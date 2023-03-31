Военная операция на Украине. День 401-й

«Сторонники компромисса и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Лондоне»: Киев опасается исхода контрудара

Кулеба заявил, что Запад может навязать Украине соглашение «Минск-3» в случае провала наступления

30.03.2023, 19:45