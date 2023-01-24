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Дружба или вражда. Кто и зачем ссорит Россию с соседями?

Партнерские отношения с соседями являются приоритетом России

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»
Даже в условиях тяжелой геополитической конфронтации, выпавшей на нашу долю, многие страны вполне искренне в своем желании продолжать долгосрочные дружеские отношения с Россией, рискуя в том числе попаданием под вторичные санкции. В свою очередь, наша страна как никогда заинтересована в сохранение партнерских отношений с соседями с целью недопущения еще одной эскалации под боком.

Казалось бы, подобная прописная истина ясна всем, а поэтому любая враждебная и агрессивная риторика в отношении стран-партнеров должна была полностью сойти на нет. Увы, но с начала СВО наше медийное поле, включая экспертное сообщество и завсегдатаев политических ток-шоу нередко демонстрировали уничижительное и провокационное отношение к соседним странам. Это вызывало бурю негодования и осуждения в сторону России среди граждан и официальных лиц этих стран.

Разного рода политические эксперты и журналисты, будучи людьми как правило не несущими никакой серьезной социальной или политической ответственности, последовательно не желают нести ее и за свои слова, позволяя себе необдуманность и откровенно вредительские для Российского государства высказывания, портящие имидж и репутацию России, и сводящие на нет все ее достижения в области мягкой силы.

Хуже всего то, что помимо журналистов и экспертов необдуманно ведут себя с партнерами порой и официальные лица России.

Тут приходится задаться закономерным вопросом, а это простая глупость, или сознательная помощь врагам нашей страны? Ярким примером государства, попавшего в этом году под подобную медийную дискредитацию, стал Казахстан.

Пагубные примеры

Так, в самом начале года, когда Казахстан переживал трагические январские события, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что «Центральная Азия — это русская земля», а также выступил за проведение референдума в Казахстане по вопросу «воссоединения» с Россией.

В марте депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил включить Казахстан, а также Прибалтику, Молдову и Польшу в зону «демилитаризации» и «денацификации». Документ с этим предложением на бланке Мосгордумы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

Казахстанская общественность чрезвычайно болезненно реагировала на каждое из этих высказываний.

А в конечном итоге на них обратил внимание и сам президент Казахстана, заявив на заседание ПМЭФ-22 в июне следующее: «Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов, абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы сказал, журналистов и даже деятелей культуры».

Несмотря на этот тактичный призыв к публичной сдержанности по части деликатных межгосударственных вопросов, нападки и провокации в сторону Казахстана продолжились.

В августе случился неприятный казус, на странице Дмитрия Медведева в ВК был опубликован пост, ставящий под вопрос территориальную целостность и государственность Казахстана и Грузии. И хотя позже было заявлено о взломе страницы, пагубный информационный эффект был произведен.

В октябре в эфире ток-шоу «Место встречи» ярко отличился политолог Геворг Мирзаян, высказав в выступление такие мысли: «У Украины, безусловно, будет возможность нанесения ударов в глубину Российской Федерации, но ирония в том, что любые эти удары, даже если фантастика сбудется и эти удары будут с Северного Казахстана, то это будет играть России во благо. Если это будет с территории Северного Казахстана, наконец-то прищучим казахов за их позицию».

Что не так с позицией казахов, и почему она не нравится Мирзаяну искренне не понятно.

Власти Казахстана не раз заявляли о своем стремление продолжать и поддерживать партнерские отношения с Российской Федерацией. Казахстан не вводил против России реальных санкций, и более того, является сейчас практически единственной транзитной зоной для товаров и услуг из других стран.

Да, Казахстан не может отойти от нейтральной позиции и заявлять о полной решимости в своей поддержке РФ. Для Казахстана это закончится введением против него санкций, и тем хуже это будет для России, которая потеряет чрезвычайно важную, и во многом даже спасительную транзитную зону для минимизации санкций против себя. Схожей, и во многом даже более суровой позиции, придерживается и КНР.

Однако, мысль прищучить китайцев почему-то не посетила господина Мирзаяна.

Другой эксперт, вбивающий клинья в партнерские отношения с Казахстаном - это Евгений Сатановский, заявлявший, что Казахстан помогает Украине с поставками оружия и обмундирования. При этом его заявление было построено на пустых домыслах и голословных обвинениях, вдобавок ко всему, Сатановский всячески демонизирует Казахстан, заявляя о безудержном росте казахского национализма, и о скором выдворении всех русских оттуда. Что никак не соответствует социологическим опросам и тому факту, что прибывающие в Казахстан десятками тысяч эмигранты отлично уживаются в стране и не испытывают давления с националистическим уклоном.

Также Сатановский заявлял: «Казахстан при президенте Касым-Жомарте Токаеве идет к разрыву с Россией по указке США». Это снова никак не согласуется с реальностью, в которой казахстанский лидер неоднократно и словом, и делом доказывал искренние намерения республики и дальше продолжать тесные дружеские отношения с Россией. В том числе предложив создать организацию по продвижению и защите русского языка. И сразу после своего избрания на второй президентский срок совершив первый зарубежный визит именно в Россию. В знак признания ее особой важности для Казахстана.

Не обошлось и без ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», выходящим на «России-1», в эфире которого американист и писатель-фантаст Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан «следующей проблемой после Украины». Это вновь вызвало возмущения Казахстанской общественности, на которые МИД РК дал официальный комментарий следующего характера: «Мы считаем, что они [высказывания медийных лиц], во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации. Во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией. В-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России».

А конечными выгодополучателеми от невежественного публичного отношения к соседям становятся враги России.

Несмотря на бесконечные рассказы некоторых политологов о кишащем в Казахстане нацизме и повальной русофобии, на практике оказывается все совсем иначе. И согласно опубликованному недавно опросу казахстанской социологической организации DEMOSKOPE «Отношение казахстанцев к войне в Украине» оказалось, что Украину поддерживает 22% казахстанцев, Россию 13%, а остальные 65% придерживаются нейтральной позиции в этом вопросе. Все это как-то совсем не согласуется с идеей о спящих и видящих гибель России казахах. Или взять последний опрос ВЦИОМом совместно с ассоциацией «Евразийский монитор» по заказу Россотрудничества – по их данным положительно относятся к России 62% опрошенных, а негативно только 2%.

И все же, свои националисты в Казахстане, как и в любой другой стране действительно есть, и казахстанская молодежь куда чаще старшего поколения придерживается антироссийских позиций.

Во многом это связано с огромным влиянием западного информационного поля в стране.

И вот тут-то любые казахофобные высказывания становятся как никогда кстати для сидящих на американских грантах журналистов и СМИ Казахстана, которым наши эксперты с их необдуманными словами только играют на руку.

Давая отличную почву для продвижения русофобной повестки в обществе Казахстана. Успешно этим пользуются также казахстанские националисты и всевозможные паникеры, создающие моральную панику в обществе.

Конечным следствием постепенно ухудшающегося отношения рядовых казахстанцев к России может стать изменение общей конъектуры в будущем и поддержка частью казахстанских публичных политиков антирусской риторики с целью заработка политического веса. И тогда, то, чем пугают нас казахофобные говорящие головы будет становится правдой, но исключительно по их собственной вине.

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