АЭС, Рамадан, зерновая сделка: о чем Путин говорил с Эрдоганом

Обстоятельный телефонный разговор провел президент РФ Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-служба Кремля сообщает, что политики обсуждали зерновую сделку, работу над российско-турецкими проектами, в частности – возведение АЭС, а также положение дел в Сирии. Путин также поздравил Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Анкара приветствует решение Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней. Об этом заявили в пресс-службе Кремля, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявили в пресс-службе, Эрдоган одобрил согласие российского руководства продлить действия по вывозу украинского зерна из портов Черного моря при условии деблокирования вывоза российского продовольствия и удобрений за границу.

Он также заявил, что понимает «принципиальный настрой» РФ добиться полной ликвидации препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Путин и Эрдоган также обсудили сотрудничество Турции и России в сфере торговли и энергетики. Особое удовлетворение, передает Кремль, у обоих президентов вызывают строительство на юге Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» и поставки российского газа.

На повестке дня также стояла ситуация в Сирии. Путин и Эрдоган «подчеркнули важность» установления нормальных отношений между сирийскими и турецкими властями. При этом Эрдоган «особо отметил конструктивную посредническую роль» РФ.

Обсуждали они также восстановление разрушенных землетрясениями турецких провинций. Политики условились «проработать возможности налаживания поставок» российских строительных материалов – для восстановительных работ.

close 100% Последствия разрушительного землетрясения в Антакье на юго-востоке Турции, 21 февраля 2023 года Unal Cam/AP

Наконец, передает Кремль, Путин поздравил Эрдогана и всех турок с наступлением священного в исламе месяца Рамадан.

Сообщение турецкой стороны

Канцелярия президента Турции также сообщила о разговоре лидеров двух держав. В сообщении значится, что Эрдоган призвал как можно скорее прекратить военные действия на Украине путем переговоров.

Кроме того, сам Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле сообщил, что турецкие предприятия хотят заняться переработкой российского зерна в муку – чтобы доставлять хлеб беднейшим африканским государствам.

Турция с самого начала военных действий на Украине выказывает интерес к организации мирного процесса. В марте 2022 года именно в Стамбуле «продуктивно прошла», по словам главы делегации РФ Владимира Мединского, очередная фаза российско-украинских переговоров. Хотя публично конкретные результаты этого мероприятия не оглашались, спустя некоторое время российские войска были отведены от Киева, и оставили черниговское направление.

«Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти хотя бы на этих направлениях. Тем более, мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решение [насчет договора с Россией]. Поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — пояснял тогда представитель президента РФ.

Уже летом Турция выступила посредником при заключении зерновой сделки – представители РФ, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле документ, разрешающий вывоз украинского зерна из черноморских портов при снятии санкций, запрещающих экспорт российского хлеба, удобрений и аммиака.

«К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника <…>, и добилась ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора», — говорил в декабре 2022 года Тайип Эрдоган.

Эксперты ранее заявляли «Газете.Ru», что есть две причины, почему Анкара так настойчиво предлагает мирное решение украинского конфликта. Первая — желание повысить международный статус страны, закрепив ее в качестве одного из центров многополярного мира. Вторая – экономическая выгода, поскольку и Россия, и Украина сотрудничают с Турцией в сферах торговли и энергетики.