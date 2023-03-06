«Они желают длительной войны». Кто на Западе против переговоров Киева и Москвы

Советник президента Турции Чагры Эрхан заявил, что США и Британия хотят как можно дольше затягивать украинский конфликт. Поэтому, по его словам, Вашингтон и Лондон против турецких усилий по организации встречи президентов России и Украины. По словам Эрхана, только Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому. 24 февраля он звонил, чтобы обсудить ситуацию на Украине и в Киев, и в Москву.

Максимальное продление украинского конфликта лежит в сфере интересов США и Великобритании. Такое мнение выразил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает РИА Новости.

По его словам, именно поэтому Лондон и Вашингтон критикуют усилия президента Турции Тайипа Эрдогана, который пытается устроить личную встречу президентов РФ и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Они [США и Британия] не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сказал турецкий чиновник.

По его словам, «доступ» и к Путину, и к Зеленскому имеет «лишь Эрдоган».

«Думаю, он способен найти методы для организации их встречи. Важна не совместная фотография, а достижение конкретных результатов. Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга», — пояснил Эрхан контуры возможных договоренностей.

Своя игра

Дипломатические усилия Турции разворачиваются на фоне демонстративного отказа Украины от переговоров с Россией «при Путине». При этом в самом начале спецоперации ВС РФ российская и украинская делегации не достигли по итогам переговоров в Стамбуле каких-либо конкретных соглашений. По словам представителя Москвы Владимира Мединского, встреча при этом «прошла продуктивно».

В результате российские войска были отведены с киевского и черниговского направлений. «Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти хотя бы на этих направлениях. Тем более, мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решение [насчет договора с Россией]. Поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — пояснил тогда помощник российского президента.

Летом 2022 года при посредничестве и участии Турции была заключена «зерновая сделка», обеспечивающая вывоз зерна из украинских черноморских портов. Представители Российской Федерации, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российского сырья (в частности, удобрений) на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

«К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника <…>, и добилась ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора», — говорил в декабре 2022 года президент Турции Тайип Эрдоган.

24 февраля Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным – с каждым по отдельности.

«В ходе переговоров [с Зеленским] обсуждались последние события и вопросы военного вмешательства России на Украине. Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала», — передало заявление турецкой администрации ТАСС.

Кроме того, сообщило агентство Anadolu, в разговоре с Путиным Эрдоган «указал на необходимость установления справедливого мира в Украине с тем, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений». Ключевой платформой для российско-украинских переговоров Анкара считает именно зерновую сделку.

«Турецкий лидер заявил об искреннем стремлении Турции к продлению Стамбульского зернового соглашения и готовности Анкары всячески содействовать этому», — говорится в сообщении турецкого информационного агентства.

В конце февраля РИА Новости со ссылкой на источник передало, что Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время. Конкретной даты переговоров не называлось. Уже 3 марта источник агентства также сообщил о невозможности урегулирования некоторых вопросов зерновой сделки, переговоры по ее продлению зашли в тупик. Срок действия соглашения истекает 18 марта.

При этом в Кремле неоднократно заявляли, что переговоры в целом возможны, но из-за законодательного запрета на Украине на переговоры именно с президентом Путиным эта инициатива срывается.