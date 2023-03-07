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Евростат: товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет

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Товарооборот между Россией и Евросоюзом по итогам минувшего года достиг максимума за восемь лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Согласно данным, в 2022 году ввоз товаров из России в Евросоюз вырос на четверть и достиг €203,4 млрд. Это лишь на €230 млн меньше исторического максимума, зафиксированного в 2012 году (€203,6 млрд).

Одновременно с этим экспорт из Евросоюза в Россию снизился на 38,1% до минимальных с 2005 года показателей в €55,2 млрд. При этом такое положение дел не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3%, до €258,6 млрд.

Кроме этого, дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг по итогам года €148,2 млрд, вдвое увеличив показатель предыдущего года.

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