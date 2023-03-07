«Ъ»: на российских складах образовался существенный профицит бытовой техники

На складах ряда российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит бытовой техники, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в компаниях.

В статье говорится, что запасы электроники образовались в результате ажиотажного спроса на продукцию в прошлом году. Также в 2022 году российские бренды и дистрибьюторы, производящие технику в Китае, наращивали объемы закупок, ожидая закрытия каналов поставок и дефицита.

В результате затоваривание складов привело к проблемам с логистикой и падению спроса на товары. В публикации отмечается, что часть техники, которая была заказана еще весной-летом прошлого года, прибыла в Россию только сейчас.

Эксперты полагают, что ожидать на фоне сложившейся ситуации снижения цен не стоит, так как поставщики, скорее всего, сократят объем заказов, пока не реализуют свои запасы.

Директор по связям с общественностью ассоциации РАТЭК Антон Гуськов, а также представители «Ситилинка» и группы «М.Видео-Эльдорадо» заявили газете, что крупные сети магазинов электроники не ощущают переизбытка товара.

Ранее исследование показало, что почти половина россиян ищут акции для приобретения товаров.