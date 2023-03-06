«Большой шаг к миру» не привел к миру. В Киеве рассказали, когда начали готовиться к столкновению с Россией

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев начал подготовку к конфликту с Россией после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в декабре 2019 года в рамках «нормандского формата». По словам Данилова, если бы с того момента Украина не начала бы подготовку, «того результата, который есть, мы бы точно не имели». Ранее участники «нормандской четверки» Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель признавались, что подписание Минских соглашений было необходимо для «заморозки» конфликта и укрепления армии Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Подготовка Украины к конфликту с Россией началась сразу после встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в декабре 2019 года, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов в эфире «24 Канала».

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным»,

— заявил Данилов.

10 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит «нормандский четверки», а также первая и последняя личная встреча Путина и Зеленского. В саммите также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и действующий на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нормандский формат» — механизм процесса урегулирования конфликта в Донбассе, в работе которого участвовали РФ, Украина, Германия и Франция. Основой урегулирования стороны признавали минские соглашения и «формула Штайнмайера» — согласованный ими в феврале 2015 года план по исполнению. Последняя встреча «четверки» прошла 10 февраля 2022 года на уровне политсоветников лидеров стран и не дала результатов.

Первые Минские соглашения были заключены в 2014 году между РФ, Украиной и ОБСЕ, а вторые — в 2015 между РФ, Украиной, Германией и Францией. Договоренности закрепили основные меры для урегулирования конфликта в Донбассе, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения тяжелого вооружения на линии соприкосновения, обменять пленных «всех на всех». Большинство договоренностей не исполнялось, стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях.

Что было на саммите

Переговорный день продлился более восьми часов. Отдельно прошли встречи Путина с Зеленским, Макроном и Меркель.

По итогам переговоров на пресс-конференции лидеров стран были озвучены следующие договоренности:

— Минские соглашения остаются ключевым параметром переговоров. Украинское законодательство должно быть изменено, как согласовано в «формуле Штайнмайера» — согласно тексту документа, Киев должен представить отдельный статус Донецкой и Луганской областям по результатам выборов. Затем власти ДНР и ЛНР должны передать Киеву контроль над российско-украинской границей.

— Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

— Полное прекращение огня до конца 2019 года.

— Усиление контроля за соблюдением режима прекращения огня через расширение мандата ОБСЕ.

— До 31 декабря 2019 года освобождение удержанных лиц по принципу «всех установленных на всех установленных» и доступ к ним представителей Международного Красного Креста.

Зеленский на пресс-конференции заявил, что настаивал на обсуждении полного контроля над российско-украинской границей. Также он заявил о невозможности федерализации Украины, влияния других сил на ее политику, компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории, поскольку это противоречит его политическим принципам. «Донбасс и Крым — это Украина», — подчеркнул Зеленский.

Также он утверждал, что Путин в ходе переговоров с ним настаивал на передаче границы под контроль Киева после проведения выборов, предусмотренных «формулой Штайнмайера», в Донбассе. Однако сам Зеленский настаивал на получении контроля над границей до выборов.

Зеленский охарактеризовал встречу с Путиным «как большой шаг к миру». Путин также положительно отозвался о своем визави.

На встрече обсуждался и газовый вопрос. По словам Зеленского, Путин предложил Украине новые газовые контракты со скидкой 25%. Однако договоренностей достичь не удалось. В состав российской делегации входили глава Минэнерго Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Подготовка НАТО

29 июня 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке НАТО к эскалации с Россией с 2014 года. По его словам, с того момента блок начал усиливать свое военное присутствие на восточных рубежах.

«Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. НАТО давно готовилось к такой вероятности, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна», — сказал он.

Также он заявил, что до начала российской СВО западная разведка предупреждала Киев о наращивании РФ сил у границ с Украиной и планах начать боевые действия.

«Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону», — пояснил он.

Признания Меркель и Олланда

В начале декабря 2022 года Меркель в интервью Die Zeit назвала минские соглашения «попыткой дать время» Киеву. По ее мнению, в те годы Россия «могла легко захватить» Украину, а страны НАТО вряд ли оказывали достаточную поддержку.

«[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня», — подчеркнула она.

По словам Меркель, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена.

В конце октября экс-президент Франции Франсуа Олланд также признался, что целью минских соглашений была «заморозка» конфликта, а также, что это позволило укрепить украинскую армию.

«Да, Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — заявил он. По словам Олланда, было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой».

С тех пор, отметил Олланд, Украина «укрепила свою военную позицию», армия страны стала лучше обучена и оснащена по сравнению с 2014 годом.

«Заслуга минских договоренностей в том, что ВСУ получила такую возможность», — считает он.

Также о положительном влиянии минских соглашений на обороноспособность Украины высказывался экс-президент страны Петр Порошенко, который и подписывал документы в рамках «нормандской четверки».

«Мы добились того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь ВСУ. Это задача была достигнута. Минские соглашения свою задачу выполнили», — сказал Порошенко.

«Поздно сориентировались»

9 декабря 2022 года Путин высказал разочарование в связи с признанием Меркель. По его словам, заявление экс-канцлера были для него неожиданностью и свидетельствуют о том, что Москва правильно поступила, начав спецоперацию.

«Почему? Потому что оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать», — сказал Путин.

Он указал, что из-за этого возникает вопрос доверия к иностранным лидерам, однако, по его словам, «договариваться придется», и Россия к этому готова.

31 декабря 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле помнят о словах Порошенко, Меркель и Олланда о целях минских соглашений. По его словам, «Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе».

Также Песков отрицательно ответил на вопрос одного из журналистов о том, рассматривался ли вариант военной помощи России Донбассу в течение восьми лет конфликта.

«Нет, этот вопрос не обсуждался. Мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса», — добавил Песков.