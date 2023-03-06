Россия отказалась делиться с ОБСЕ данными о своих Вооруженных силах

Россия в 2023 году не стала делиться с другими членами ОБСЕ сведениями о своих Вооруженных силах, военном планировании и оборонном бюджете. Такое обязательство предусмотрено Венским документом 2011 года. Еще в августе 2022-го министр обороны Сергей Шойгу объяснял, что в условиях СВО этот инструмент фактически превращается в источник разведданных. Сейчас в Москве напомнили, что Чехия и Украина тоже отказались показывать информацию о своих ВС, и сообщили, что Россия не желает предоставлять данные союзникам Киева.

Россия в 2023 году отказалсь предоставлять ОБСЕ информацию о своих вооруженных силах в рамках Венского документа. Об этом заявили в американской Ассоциации по контролю над вооружениями, информацию также подтвердил РБК глава российской делегации по вопросам военной безопасности на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

«Россия нарушила еще одно международное обязательство, отказавшись предоставить данные о своих вооруженных силах 57 государствам-участникам, как того требует Венский документ, согласно письму, полученному сегодня Arms Control и европейским официальным лицом», — говорится в сообщении на сайте ACA.

По словам Гаврилова, нежелание Москвы делиться сведениями о своем военном потенциале связано с аналогичным отказом Украины и позицией Чехии, которая не хочет раскрывать эту информацию России.

«Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала к упомянутым государствам», — пояснил Гаврилов.

Почему Россия должна делиться данными о своих войсках В 2011 году ОБСЕ приняла Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности. Он не требует ратификации и обязателен к исполнению всеми государствами — членами организации. Читать дальше

У России к членам ОБСЕ есть ряд претензий по обмену военными данными, кроме описанных выше ситуаций с Киевом и Прагой. Во-первых Москва обвинила 29 стран (среди них, например, США, Великобритания, Германия, Италия, Польша, Франция, страны Балтии) в том, что они вовремя не предоставили определенный тип уведомлений в рамках Венского документа.

Во-вторых, Россия напомнила, что вопреки нормами ВД-2011 Болгария, Франция и Польша не стали приглашать российских инспекторов на свои военные базы. В-третьих, указала на то, что Нидерланды по каким-то причинам исключили Москву из списка адресатов для рассылки отчетов о своей военной деятельности.

Гаврилов рассказал, что некоторые страны полноценно не участвуют в обмене информацией, блокируют ее и умалчивают о важных событиях.

«Например, 16 февраля во Франции стартовали крупнейшие за последние десятилетия многонациональные учения «Орион-23». Об их начале мы узнали из прессы, а не по официальным каналам Венского документа», — указал российский представитель.

По данным ACA, сейчас получена информация от 50 государств — членов ОБСЕ. Армения, Монголия, Польша и Украина предоставили информацию «с опозданием». Киргизия и Узбекистан не делятся сведениями о своих вооруженных силах на протяжении многих лет.

Отвечая на обвинения России, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает в полной мере соблюдать правила Венского документа и намерен предоставлять сведения всем членам ОБСЕ, в том числе и РФ.

У стран Запада тоже есть несколько претензий к России по Венскому документу. Например, Латвия в январе 2022 года отмечала, что ее инспекторов не пустили на военные базы в Смоленской и Брянской областях. Формальной причиной тогда назывались эпидемиологические ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Перед началом спецоперации в феврале 2022-го Украина требовала от России в рамках ВД в течение 48 часов предоставить информацию о скоплении войск у общей границы. В Москве тогда ответили отказом, обосновав его тем, что не ведут «никакой необычной военной деятельности».

В августе 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснял, что хоть Венский документ формально продолжает действовать, по факту стал бесполезным, поскольку при отсутствии доверия между сторонами этот инструмент превращается в источник получения разведывательных данных.

Позиция Москвы по ВД-2011 схожа с позицией по ДСНВ, которую выразил во время послания Федеральному Собранию 21 февраля президент Владимир Путин. По его словам, в ситуации, когда НАТО оказывает Киеву военную помощь, требования пустить инспекторов стран-членов альянса на российские ядерные объекты выглядят абсурдными.

«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто», — говорил президент.