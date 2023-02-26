Альфа-банк, «Тинькофф», Минобороны и разведка. Против кого ввел новые санкции Евросоюз

ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России и опубликовал в официальном журнале ЕС полный список ограничительных мер. Среди фигурантов нового черного списка — Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф», Минобороны России, Служба внешней разведки, Фонд национального благосостояния и «Общероссийский народный фронт». Персональные ограничения коснулись 87 физических лиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, введенный спустя год с начала военной операции РФ на Украине.

Как следует из публикации в официальном журнале ЕС, под ограничения попали российские банки – Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф». В ближайшее время эти кредитные организации отключат от международной межбанковской системы SWIFT, а любые сделки с ними окажутся под запретом. Кроме того, будут заморожены все находящиеся в европейских странах активы.

Как объясняют чиновники, именно эти три банка выбраны потому, что являются системнообразующими кредитными организациями в России и «участвуют в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству». Также отдельно упоминается, что «Тинькофф» реализует программы содействия предпринимательству совместно с российскими властями.

В «черный список» также попали Фонд национального благосостояния, Российская национальная перестраховочная компания и общественное движение «Общероссийский народный фронт».

Персональные санкции

Персональные ограничения коснулись 87 физических лиц. В частности, в черном списке оказались глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, хирург Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и другие.

Санкции введены и в отношении всех четырех заместителей главы Роскомнадзора Андрея Липова — Милоша Вагнера, Владимира Логунова, Вадима Субботина и Олега Терлякова.

В отдельный блок включили 11 физлиц и 7 организаций, связанных с ЧВК «Вагнер». Среди них — президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава группы «Вагнер» в Мали Иван Маслов.

«Деятельность группы «Вагнер» представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и для Евросоюза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют в каких-либо правовых рамках. ЕС полон решимости продолжать предпринимать ощутимые действия против нарушений международного права», — говорится на сайте Евросовета.

Российские ведомства

В ограничительный список попали и несколько российских ведомств — Министерство обороны Российской Федерации и Служба внешней разведки.

Также в нем оказались командующие видами, родами войск, руководители департаментов МО, Главное управление глубоководных исследований Минобороны, Центр связи Минобороны и другие структуры.

Кроме того, в десятый пакет включили ряд ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса «Росатома».

Запрет на экспорт

Кроме того, в черный список включили «российские пропагандистские СМИ», среди них — RT Arabic и Sputnik Arabic.

Вводятся дополнительные запреты на экспорт критических технологий и промышленных товаров, таких как электроника, транспортные средства, детали машин и товаров для строительного сектора, которые «могут быть использованы в интересах российских вооруженных сил». Транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения запрещен.

С начала спецоперации ВС РФ на Украине Евросоюз ввел в действие уже десять пакетов ограничительных мер в отношении России. 25 февраля глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил об одобрении последнего, десятого, пакета.