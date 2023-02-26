«Никаких признаков мира». Жители Берлина принесли цветы к подбитому российскому танку

В Берлине в годовщину начала спецоперации на Украине установили российский танк, подбитый в Киевской области. Его ствол направлен прямо на посольство РФ. Организаторы акции согласовали свои действия с городскими властями, машина останется на площади как минимум до 27 февраля. Неожиданно танк стал местом, куда участники акции против военных действия стали возлагать цветы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посольство России в Германии заявило, что немцы не поддержали «провокацию» с установкой с установкой у здания дипмиссии подбитого под Киевом танка ВС РФ.

«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», — говорится в заявлении посольства в Telegram.

Днем ранее, 25 февраля, в центре германской столицы прошла многотысячная демонстрация, участники которой выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и выступили против поставок оружия Киеву из опасений дальнейшей эскалации. После окончания митинга многие из них шли назад мимо российского танка и возлагали на него цветы.

«Благодарим всех, включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку», — отреагировали российские дипломаты.

Немецкий таблоид Bild выпустил материал, в котором назвал возлагавших цветы людей «пророссийскими активистами», а саму акцию — «вопиющей поддержкой войны».

«Никаких признаков мира: пророссийские активисты призвали заполнить танк цветами для убитых российских солдат. После того, как уничтоженный российский танк был припаркован перед посольством Путина в годовщину нападения России на Украину, пророссийские активисты пытаются сорвать акцию. Немыслимо было придумать настолько больную идею почтить тысячами цветов русских солдат», — говорится в статье.

Ее авторы также добавляют, что «люди, маскирующиеся под миротворцев», наконец, продемонстрировали свои настоящие симпатии.

«Символ борьбы с неонацизмом»

Как сообщает ZDF со ссылкой на полицию, в акции против поставок оружия приняли участие 13 тысяч человек. Организатором протеста стала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт.

Выступая перед собравшимися, Вагенкнехт подчеркнула, что для прекращения вооруженного конфликта нужны не танки, а дипломатия и готовность к компромиссу.

В российском диппредставительстве заявили, что танк стал «символом борьбы с неонацизмом на Украине».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что акции в годовщину СВО, на которые страны Запада и Украина якобы «потратили миллионы», сыграли против их организаторов.

«Большая часть из этих денег была разворована. На остаток слепили инсталляций, и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же», — отметила дипломат.

Как танк появился на площади

Российский танк установили перед посольством РФ 24 февраля, в годовщину военной операции. Машину привезли сюда сотрудники музея Berlin Story Bunker. Танк расположили таким образом, что его ствол указывает прямо на диппредставительство.

Как сообщили в Berlin Story Bunker, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка, недалеко от Бучи. Подразделение, к которому принадлежал экипаж этого танка, якобы прибыло из Улан-Удэ. Акция согласована с властями, машина простоит у посольства до 27 февраля.

Танк был произведен в 1985 году. О том, что он активно участвовал в боевых действиях, свидетельствует ряд пулевых отверстий от орудий разного калибра. Кроме того, на обшивке видны черные и коричневые пятна, оставшиеся после пожара. Колеса были оплавлены, когда танк якобы подорвался на мине.

«Пока я стою рядом, мимо проходит группа школьников, бежавших с Украины, как мне говорят. Не думая особо, они останавливаются у танка и поют украинский гимн», — поделился впечатлениями в Twitter журналист Мариус Местерманн.

Подбитый танк уже осмотрел новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. «Украина несет ответственность за то, чтобы такие танки больше никогда не катались по Европе», — сказал Макеев, поблагодарив Германию за поставки оружия. «Мы сделаем все, чтобы оттеснить российские танки обратно в Россию», — пообещал он..

Глава округа Стефани Ремлингер в свою очередь охарактеризовала установку танка как «художественный знак болезненно изменившейся реальности». Организаторы акции планировали провести ее уже некоторое время назад, но берлинский район Митте изначально отказал в одобрении заявки на том основании, что акция затрагивает «внешнеполитические интересы Федеративной Республики» и «значительно ухудшит» внешний вид улицы Унтер-ден-Линден. Отказ был оспорен в суде, и акцию в итоге разрешили.