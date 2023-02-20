Байден приехал на Украину и встретился с Зеленским под звуки воздушной тревоги

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским выходят из Михайловского собора в центре украинской столицы. Президент США сделал в соцсетях официальное заявление о крупных поставках военной помощи Киеву — в новый пакет стоимостью $500 млн войдут в том числе и системы HIMARS. До сегодняшнего дня он был единственным из лидеров G7, кто не приезжал в украинскую столицу.

Собор окружен караулом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале совместное фото с Байденом, где они жмут друг другу руки. «Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал он по-украински и по-английски.

Незадолго до этого украинское издание «Страна» опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой издалека видно, как Байден и Зеленский вместе идут по киевской улице. По данным журналистов, они вместе с охраной и свитой посетили православный Михайловский собор в центре Киева.

«Судя по всему, они направляются [к мемориалу], чтобы почтить память павших украинцев», — говорится в сообщении.

Возле Михайловского собора расположены Стена памяти погибших за Украину с 2014 года и памятный знак жертвам голодомора 1930-х годов.

close Первая леди Украины Елена Зеленская, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Полную галерею можно посмореть

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«Спустя минуту после начала воздушной тревоги в Киеве из Михайловского собора вышла большая делегация с многочисленной охраной», — сообщила «Страна».

По данным СМИ, Михайловская площадь в Киеве полностью перекрыта. Возле собора выставили почетный караул — «атрибут визита иностранных лидеров». Перекрыто также движение по Крещатику.

Вскоре Байден сообщил, что Украине будут предоставлены «миллиарды» в виде бюджетной помощи, а также вооружения.

Данные Белого дома

Вскоре после появления фотографий из центра Киева пресс-служба Белого дома опубликовала комментарий по случаю визита президента Байдена в Киев. «Приближается годовщина жестокого вторжения России на Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении Байдена.

Он также объявил о новой поставке критически важного оборудования, «в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных ударов». Кроме того, по словам Байдена, новый пакет будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Общая стоимость пакета составит около $500 млн.

Президент США добавил, что на этой неделе американское руководство намерено объявить о дополнительных санкциях «против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее».

На новости о визите Байдена в Киев уже отреагировала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. «Кто же из них православный?» — написала Захарова, комментируя фотоснимок двух президентов у стены Михайловского собора.

Политолог Татьяна Становая в своем Telegram-канале предположила, что Кремль расценит визит президента США в Киев «как очередное доказательство того, что США окончательно сделали ставку на стратегическое поражение России», а конфликт с Украиной превратился «в войну России и Запада».

«Завтрашнее послание [президента РФ Федсобранию] ожидалось очень ястребиным, нацеленным на демонстративный разрыв отношений с Западом. Сейчас могут быть внесены дополнительные правки, делающие его еще более жестким», — добавила эксперт.

19 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что президент США Джо Байден вылетает в Польшу к годовщине начала российской военной операции на Украине. Во вторник, 21 февраля, американский президент намерен встретиться с польским лидером Анджеем Дудой, и произнести речь — «адресованную Путину и народу России».

При этом издание Politico сомневалось, что Байден поедет на Украину.

«Президент [США] — один из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, требующее 10-часовой поездки на поезде или смелого перелета. Большинство помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоил бы», — говорится в публикации. Действительно, Байден до сегодняшнего дня был единственным из лидеров G7, не посетивших Киев.

В Варшаве тоже ждут визита Байдена. «Визит президента Байдена в Польшу и его выступление в Варшаве будут иметь мировое измерение», — написал в соцсетях президент Дуда.