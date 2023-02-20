«Москва остается ответственной стороной». В Кремле попросили Кишинев «быть осторожнее»

Молдавским властям следует проявлять осторожность в оценках по приднестровскому урегулированию и в отношении российских миротворцев — с такой рекомендацией обратился к Кишиневу в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва остается ответственной стороной в этом вопросе и продолжает выполнять соответствующие функции. Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны с целью свержения власти в республике, а новый премьер-министр Дорин Речан заявил о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал молдавским властям «проявлять осторожность в оценках по приднестровскому урегулированию и в отношении российских миротворцев», передает ТАСС в понедельник, 20 февраля.

По его словам, РФ остается ответственной стороной в вопросе приднестровского урегулирования и продолжает выполнять соответствующие функции на этом направлении.

«Конечно, нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]», — сказал представитель Кремля. Его попросили прокомментировать слова нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и вывода оттуда российских миротворцев.

Песков назвал весьма напряженными нынешние отношения Москвы и Кишинева. «У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные, при этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию.

Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям», — заключил он.

«Гибридная война»

18 февраля президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны с целью «свергнуть через протесты власть в стране и добиться проведения досрочных выборов».

«Россия ведет гибридную войну против Молдавии. Они оплатили протесты с целью свергнуть законно избранное правительство.

Сейчас мы узнали о новом плане, что они пытаются привезти людей из-за пределов страны, чтобы организовать насильственные протесты, чтобы организовать проведение [досрочных] парламентских выборов», — утверждает глава республики.

По ее словам, спецслужбы Украины предоставили молдавским властям материалы, которые содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, которые якобы должны были участвовать в протестах. Санду рассказала, что спецслужбы и полиция работают над предотвращением этих угроз.

Летом прошлого года в Молдавии начались массовые протесты с требованием отставки Санду и правительства. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис.

«Вывести миротворцев из Приднестровья»

16 февраля новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан, представляя на утверждение программу и состав кабмина в парламенте, заявил о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.

Он добавил, что правительство республики приступило к работе по денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках СНГ.

По его словам, Молдавия «не должна сильно держаться за СНГ, потому что оно все равно не очень функционирует». «В чем отличие ЕС от СНГ. Там, если подписал соглашение, то оно соблюдается, у нас много случаев, когда соглашения СНГ не соблюдаются», — указал Речан.

Вопрос о вступлении нейтральной Молдавии в НАТО следует решать всем обществом, считает глава кабмина.

«Мы должны решить всем обществом, как нам защищаться и с кем. Сначала внутри страны должна пройти дискуссия на тему обороны и военного строительства, после чего можно будет принимать решение о заключении каких-либо оборонительных соглашений с другими государствами», — пояснил он.

Приднестровский вопрос

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) — непризнанное государство в Восточной Европе, расположенное преимущественно на левом берегу Днестра. Выхода к морю не имеет, граничит с Украиной.

Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование.

По данным переписи 2021 года, численность населения Приднестровья составляла 465,8 тыс. человек. Официальные языки — молдавский, русский и украинский. Большинство населения исповедует православие. ПМР — унитарная президентская республика, действующим главой Приднестровья является Вадим Красносельский.

ПМР провозгласила независимость от Кишинева 2 сентября 1990 года, после того как парламент Молдавии признал «незаконным» создание Молдавской ССР. Тем самым Молдова вышла из состава МССР.

Это произошло на фоне «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии. Кишинев не признал отделение ПМР и вопрос о статусе данной территории остается нерешенным. С того момента ведется вялотекущий диалог по разрешению конфликта. Ситуация вокруг Приднестровья часто характеризуется как «замороженный конфликт».

Первые миротворцы в Приднестровье пришли из России в июле 1992-го, чтобы остановить военные действия в Бендерах. Тогда за месяц вооруженного конфликта, согласно открытым источникам, погибли более 2 тыс. человек, и большинство из них — мирные жители.

В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР еще до 2001 года.

С тех пор молдавские власти неоднократно требовали вывода группы войск РФ с территории Приднестровья. Парламент Молдавии считает ее нахождение одной из основных угроз национальной безопасности страны. В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из ПМР.