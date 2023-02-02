В России указали, кто будет «следующей Украиной». В Молдавии с этим не согласны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Молдавию «приглядывают» на роль «следующей Украины». По его словам, президент республики Майя Санду «рвется в НАТО» и готова ради этого «практически на все», в том числе объединить Молдавию с Румынией. Он также заявил, что Грузию «хотели бы превратить в очередной раздражитель» для Москвы. В Кишиневе не согласились с оценкой Лаврова, назвав слова министра «угрожающей риторикой».

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Молдавию рассматривают на роль «следующей Украины».

«Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется в НАТО», — считает министр.

По словам Лаврова, глава государства Майя Санду имеет румынское гражданство и готова «практически на все», в том числе объединить Молдавию с Румынией.

Лавров указал, что параллельно с «пронатовским и проевросоюзовским драйвом» президент Молдавии отказывается возобновлять работу формата «5+1» с участием Кишинева, Тирасполя (столица непризнанного Приднестровья), России, США, ООН и ОБСЕ.

По оценке главы МИД РФ, этот формат «считается Западом неподходящим, потому что он был нужен, когда еще в Кишиневе были власти, заинтересованные в сохранении территориальной целостности и в договоренности с Приднестровьем».

Лавров заявил, что сейчас молдавские власти готовы решить приднестровскую проблему силой и настаивают на выводе с этих территорий российских миротворцев и военных, охраняющих склады боеприпасов в Колбасне.

«Это одна из стран, которую Запад хочет превратить в очередную анти-Россию», — убежден глава МИД.

«Грузию хотели бы превратить в раздражитель»

В «анти-Россию», по мнению Лаврова, также пытаются превратить Грузию.

«Грузию хотели бы превратить в очередной раздражитель, вернуть ситуацию к тем, «саакашвиливским», агрессивным временам», — сказал министр, имея в виду вооруженный конфликт, также известный как пятидневная война 2008 года.

Лавров напомнил, что в 2000-е годы Москва и Тбилиси обсуждали создание совместного антитеррористического центра в Грузии на месте одной из бывших российских военных баз.

«Когда базы были выведены, когда мы свою часть исполнили, Саакашвили категорически отказался этот центр создавать… Нет никаких сомнений, что ему сказали его кураторы: не надо никаких совместных центров с РФ», — считает российский министр.

Лавров указал, что правительство Грузии в настоящий момент сталкивается с «беспрецедентным давлением с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт» против России. При этом грузинские власти руководствуются национальными интересами, обратил внимание министр.

«Они говорят, вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами: у нас торговля с Россией, у нас туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», — отметил Лавров.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила включить вывод российских военных из Южной Осетии и Абхазии в предполагаемое будущее мирное соглашение Москвы и Киева.

«Россия должна усвоить, где заканчиваются ее границы», — заявила глава государства в интервью Bloomberg. По ее мнению, если мировое сообщество не потребует от Москвы вывода войск, «Запад совершит еще одну большую ошибку».

Молдавия не согласилась с Лавровым

Глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ назвал слова Лаврова о том, что Молдавия может стать «второй Украиной» не соответствующими действительности.

«Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Молдавия четко выбрала свое будущее, и это будущее является частью свободного мира», — указал глава МИД.

По его словам, Молдавия выбрала путь европейской интеграции, который поддерживают граждане страны. Ранее Водэ указывал, что сравнение с Украиной в Кишиневе расценивают как угрозу.

20 января президент республики Санду заявила газете Politico, что в Молдавии идет серьезная дискуссия о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс». Как отмечает газета, Санду намеренно старалась не упомянуть НАТО в своей речи.

По данным Politico, военный действия на Украине вызвали в республике «переоценку ценностей» в отношении закрепленного в конституции нейтрального статуса. Согласно ст. 11 основного закона, республика провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения у себя вооруженных сил других государств.

«Если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – считает президент.

В ответ на заявление Санду депутат Госдумы Леонид Калашников заявил изданию «Ведомости», что вступление в НАТО может привести к разрушению государственности Молдавии.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый подчеркнул, что республика в настоящее время не готова стать членом НАТО, поскольку «оснащение национальной армии оставляет желать лучшего». При этом, указал министр, ситуация на Украине заставляет Кишинев пересмотреть текущее состояние оборонной сферы. По словам министра, республика не может справиться со всеми текущими вызовами, а статус нейтралитета оставил страну «один на один с проблемами».