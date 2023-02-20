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Политика

Военная операция на Украине. День 362-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 362-й день

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Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне СВО

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут сражаться за Бахмут (Артемовск), «пока это будет разумно». Ближайшие недели станут решающими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью агентству Bloomberg. Власти Шахтерска в ДНР приняли порядка 200 беженцев из подконтрольных российским силам пригородов Бахмута, сообщил мэр города Александр Шатов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:02

Украинские войска в понедельник утром за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов «натовского» калибра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — РИА Новости..

08:58

ЧВК «Вагнер» проявляет себя в ходе спецоперации как эффективная структура, с ней налажено взаимодействие, заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

08:54

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20 ЦВО в зоне военной спецоперации.

08:51

Заявление Писториуса по Украине.

08:49

Кадры работы десантников РФ в ЛНР.

08:41

Кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе СВО.

08:40

Следственный комитет РФ проверяет 10 граждан США и некоторых должностных лиц Минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия на украинской территории, сообщил Александр Бастрыкин — ТАСС.

08:38

Один человек погиб, 12 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики — РИА Новости.

08:36

Контингент польских наемников, среди которых есть и женщины, прибыл в район города Кременная в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.

08:34

Власти Шахтерска в ДНР приняли порядка 200 беженцев из подконтрольных российским силам пригородов Бахмута, сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов ТАСС.

08:32

Вооруженные силы Украины на купянском и краснолиманском направлениях активно используют пикапы с установленными на них зенитно-пулеметными установками в качестве «кочующих огневых средств», заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:30

Вооруженные силы Украины в нарушение международных конвенций, регламентирующих обычаи ведения войны, применяют в Донбассе газовые гранаты производства США, Великобритании и Израиля, заявил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

08:29

Минобороны России меняет свой подход к материально-техническому снабжению, для успеха военной спецоперации необходимы современные технологические решения, заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, возглавляющий подразделение аэроразведки БАРС «Каскад».

08:26

Почти девять тысяч жителей Донбасса были ранены за последние девять лет, около пяти тысяч человек стали жертвами, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

08:23

Ближайшие недели станут решающими для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью агентству Bloomberg.

08:20

Программа реабилитации членов семей участников специальной военной операции запущена в Якутии на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья — ТАСС.

08:18

Фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны стали почти 700 украинских военнослужащих, около 120 из них — это командиры и руководители Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины, сообщил Бастрыкин — ТАСС.

08:14

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО следует предоставить Украине гарантии безопасности по завершении текущего конфликта — ТАСС.

08:10

ВСУ окапываются, минируют подходы к своим позициям, наращивают численность подразделений в районе города Часов Яр к западу от Бахмута, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко — РИА Новости.

08:07

Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский — РИА Новости.

08:03

Вооруженные силы Украины в 2014 году не имели на вооружении натовское оружие, сейчас обстрелы ведутся из различных реактивных систем залпового огня — от советских «Градов» до американских HIMARS, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин — ТАСС.

08:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут сражаться за Бахмут, «пока это будет разумно» — ТАСС.

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