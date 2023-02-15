Военная операция на Украине. День 357-й

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Во время девятой встречи в формате «Рамштайн» партнеры Украине не удовлетворили авиационные запросы Киева. Так, например, глава Пентагона Ллойд Остин, он же председатель переговоров, старательно избегал темы авиации, пишет «Коммерсантъ».

Остин отметил, что наступает «решающий момент» в конфликте.

«Содержательная часть вступительного слова господина Остина сводилась к тому, что союзники по НАТО уже предоставили Киеву военную помощь на $50 млрд и на достигнутом не остановятся», — говорится в публикации.