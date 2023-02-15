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Политика

Военная операция на Украине. День 357-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 357-й день

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Сергей Аверин/РИА Новости
На новой встрече в формате «Рамштайн» союзники Украины не удовлетворили запросы Киева на авиацию, но анонсировали «решающий момент» в конфликте. ВСУ перебрасывают свои силы под Артемовск, чтобы не допустить окружение города. Министр национальной обороны Польши обвинил в начале спецоперации на Украине Германию, которая, по его мнению, «построила силу России». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:33

8:23

В Донецке прогремел мощный взрыв, передает корреспондент ТАСС. Предварительно, система ПВО сбила ракету. Произошло это около часа назад.

8:15

8:06

Во время девятой встречи в формате «Рамштайн» партнеры Украине не удовлетворили авиационные запросы Киева. Так, например, глава Пентагона Ллойд Остин, он же председатель переговоров, старательно избегал темы авиации, пишет «Коммерсантъ».

Остин отметил, что наступает «решающий момент» в конфликте.

«Содержательная часть вступительного слова господина Остина сводилась к тому, что союзники по НАТО уже предоставили Киеву военную помощь на $50 млрд и на достигнутом не остановятся», — говорится в публикации.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 357-й день спецоперации России на Украине, следите за событиями вместе с нами.

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