«Открыто выступала в поддержку Украины». Земфиру признали иноагентом

Певица Земфира пополнила ряды иноагентов. Минюст включил ее в реестр с формулировкой «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации». Земфира покинула Россию в феврале прошлого года. Осенью она с успехом провела тур «Borderline Tour — 2022», не посетив ни один российский город.

Минюст России сообщил, что «З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», в связи с чем ее внесли в реестр иноагентов.

Земфира покинула Россию сразу после 24 февраля. В настоящее время она активно гастролирует за рубежом.

В августе певица анонсировала тур «Borderline Tour — 2022», который с успехом прошел с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах, среди которых не было ни одного российского. Концерты состоялись в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне.

Во время ее выступления на Кипре зрители бросили на сцену флаг Украины, который певица унесла за кулисы, не развернув. Инцидент произошел во время исполнения песни «Не стреляйте». По информации СМИ, многие посетители пытались попасть на концерт с сине-желтыми флагами, но охрана отбирала полотна на входе.

Кто еще

В очередной пятничный список Минюста также попал политик Дмитрий Гудков. Как указывает ведомство, он «призывал к предоставлению вооружения Украине» и «введению мер ограничительного характера в отношении РФ». Кроме того, Гудков участвовал в качестве эксперта и респондента «на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

В списке оказалась и глава проекта «Насилию нет!» Анна Ривина. По версии Минюста, она распространяла недостоверную информацию о деятельности госорганов, выступала против спецоперации и, так же как и Гудков, участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках иностранных структур. Кроме того, Ривина продолжает быть руководителем юрлица из списка иноагентов и получает поддержку из-за границы.

Среди новых иноагентов также — политолог Аббас Галлямов, секс-просветитель Александра Казанцева, физик и исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин, ведущий YouTube-канала «Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) LIVE» Сергей Асланян и активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева.

С учетом сегодняшних обновлений реестр иностранных агентов включает уже 549 физических лиц и организаций.

Полмиллиарда рублей

Согласно подсчетам РБК, концертная индустрия в России за прошлый год потеряла 30% отечественных исполнителей. Из-за отмен и переносов концертов сервисы по продаже билетов были вынуждены вернуть зрителям более 0,5 млрд рублей.

Глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин заявил, что новые исполнители так быстро не могут занять нишу уехавших звезд. Среди тех, кто «делал кассу», он назвал Земфиру, Аллу Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), группу Little Big и рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

«Существует большая разница между тем, сколько людей слушают того или иного артиста на стриминге и сколько людей платят за билеты на его концерт. В итоге на сборы больших залов выходят единицы», — резюмировал он.