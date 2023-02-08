Землетрясение в Турции. Что известно спустя двое суток после начала толчков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате серии землетрясений погибли свыше 8,5 тыс. жителей республики, еще 49 тыс. граждан получили ранения. Среди них есть и россияне. Эрдоган заявил, что пострадавшим будет оказана материальная помощь, а здания восстановят в течение года. В соседней Сирии из-за землетрясения погибли, по разным данным, от 1,3 до 2,6 тысяч жителей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло

8 февраля стало известно о еще нескольких землетрясениях на территории Турции — на этот раз не таких мощных, как два дня назад.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Очаг находился в районе Гёксун, на глубине 9 км.

В 13.26 мск 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил об еще одном землетрясении в центральной части страны. Оно зафиксировано в 37 км от города Газиантеп, очаг залегал на глубине 2 км. Кроме того, подземные толчки были зафиксированы в 58 км от турецкого города Адыяман.

С момента первого землетрясения 6 февраля в Турции произошло не менее 100 подземных толчков и около 300 афтершоков — последующих толчков, которые ощущались в десяти провинциях Турции и в соседних государствах. В пострадавших провинциях, где суммарно проживает около 13 млн человек, Анкара объявила чрезвычайное положение.

В наиболее пострадавшую провинцию Кахраманмараш прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«В течение одного года мы построим квартиры для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше и девяти других провинциях», – пообещал президент. По его словам, сначала каждой пострадавшей семье будет выделено по 10 тыс. лир (около $530).

Турецкие власти объявили общенациональный траур до 12 февраля. Местные сейсмологи сравнивают нынешнее ЧП с землетрясением 1999 года, которое произошло вблизи Стамбула – в Измите. Его магнитуда составила 7,7. Погибли более 17 тыс. человек.

Помимо двух землетрясений, 6 февраля загорелись промышленные контейнеры в турецком порту Искендерун. Россия направила на помощь туркам самолеты-амфибии.

Пожар не могут потушить уже три дня. Только в среду, 8 февраля, его взяли под контроль. Спецкор ТАСС, космонавт Дмитрий Петелин сообщил, что возгорание видно из космоса. Он уточнил, что с борта МКС наблюдается дым прямо над горящими контейнерами. От места пожара тянется черный «шлейф».

8 февраля в турецком Искендеруне появилась новая проблема – после землетрясения там поднялся уровень моря и затопил дороги.

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Толчки в других странах

Землетрясение нанесло значительный ущерб соседней Сирии. В Минздраве страны рассказали, что основной удар пришелся на сирийские провинции Алеппо (особенно исторический центр), Латакия, Тартус и Хама. Турецкий Кахраманмараш (эпицентр первого землетрясения) находится в 200 км от Алеппо.

Подземные толчки почувствовали в Ираке, Грузии, Армении, Ливане, Израиле, Абхазии, а также в России. Жители Сочи, например, выкладывали в сеть видео качающихся люстр.

О слабых, незаметных для людей подземных толчках сообщали и сейсмологи центральной части Кавказа.

Подземный толчок магнитудой 5,8 в Тихом океане у Курильских островов зафиксировал камчатский филиал Геофизической службы РАН. Землетрясение произошло 7 февраля в 18:45 по камчатскому времени (9:45 мск). Очаг залегал на глубине 42 км в 189 км от Северо-Курильска.

Самое сильное землетрясение за последние 40 лет специалисты заметили в северо-западной части штата Нью-Йорк, сообщил в понедельник, 6 февраля, телеканал NBC. Оно произошло в 2 км к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг подземных толчков залегал на глубине 3 км.

В Китае тоже почувствовали подземный толчок. Его магнитуда была на уровне 5,1. По данным местного сейсмологического центра, землетрясение затронуло восточную части острова Тайвань в 4:20 по местному времени (23:20 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил «Газете.Ru», что землетрясения на Курилах, в штате Нью-Йорк и на Тайване «никак не связаны с землетрясениями в Турции».

«Если вы посмотрите, как часто происходят землетрясения по миру такой магнитуды, как нынешние на Курилах или в штате Нью-Йорк, вы поймете, что они там происходят довольно часто и их вероятность очень велика», – сказал он.

Специалист считает, что произошедшее – «просто случайное совпадение», так как после катаклизма в Турции люди уделяют большее внимание подобным инцидентам.

«Ясно, что примерно в одно и то же время произошли землетрясения в разных частях Земли. Но они никакого отношения друг к другу не имеют», – констатировал Шебалин.

Последствия

В результате землетрясений в Турции, по данным на 8 февраля, погибли 8574 человека, пострадали свыше 49 тыс., разрушено 6444 зданий. Об этом сообщил турецкий президент Эрдоган.

Среди пострадавших есть и россияне. 8 февраля под завалами в турецкой провинции Хатай обнаружены четверо граждан России, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. ТАСС уточняет, что это семья: мама, отец и их дети. Отмечается, что есть шанс их спасти. Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявил, что ситуация с семьей из России находится на контроле ведомства.

Предварительно, погибли еще двое граждан России – мужчина и женщина (проживала в Турции).

В российском посольстве в Анкаре рассказали, что к ним поступают многочисленные вопросы россиян, которые просят помочь в поиске родственников, так как не могут с ними связаться после природного катаклизма, пишет ТАСС.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко пообещал, что российские дипломаты сделают все необходимое, чтобы прояснить судьбу россиян в зоне землетрясения в Турции, если такие случаи подтвердятся.

«Наше посольство очень внимательно следит за ситуацией. Все, что нам известно, мы публикуем на сайте МИД, работает департамент кризисов. Естественно, в полной мере вовлечено посольство и другие консульские учреждения в Турции», – сказал он.

По словам Грушко, на месте ЧП также работают представители дипмиссий, которые помогают работать спасателям, открыта горячая линия.

При этом замглавы министерства утверждает, что основная масса туристов находится «в других местах Турции, которые не были затронуты этой катастрофой».

Ассоциация туроператоров России сообщала 6 февраля, что в Турции может находиться до 45 тыс. россиян. По оценкам специалистов, около 25-30 тыс. российских туристов могут быть в Стамбуле, около 12-15 тыс. – на курортах Антальи, а также до сотни туристов на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

В то же время в сети появляется все больше видео спасения людей. В частности, есть ролики спасения детей.

Телеканал TRT сообщал, что спустя 56 часов после землетрясения спасатели вытащили из-под завалов полуторагодовалого Масала. Они также пытаются спасти его беременную мать, ее состояние удовлетворительное. Отмечается, что женщина кормила сына грудью, когда его нашли под завалами, пишет РИА Новости.

В Сирии из-за землетрясения погибли 1262 человека, пострадали свыше 2 тыс., сообщил министр здравоохранения арабской республики Хасан аль-Габаш. Отмечается, что это не окончательные цифры.

Тем временем катарский телеканал Al Jazeera проинформировал 8 февраля, что на неподконтрольных Дамаску территориях число жертв возросло до 1280.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) заявила, что из-за разрушений при землетрясении более 1,5 тыс. жителей Сирии погибли и свыше 3,5 тыс. получили ранения.

Помощь других стран

В разборе завалов в Турции и Сирии помогают спасители из многих стран мира, среди них есть и российские специалисты. В ночь на 8 февраля сотрудники военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов в Алеппо мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без еды и воды.

В Минобороны РФ рассказали, что во время спасательных работ, к которым привлечены и российские специалисты, разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека. Кроме того, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 пострадавшим.

6 февраля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поручил командующему российской группировкой в Сирии оказать помощь в зоне бедствия, к работам привлекли более 300 военнослужащих и 60 единиц техники.

Советник главы российского МЧС Даниил Мартынов рассказал, что в среду, 8 февраля, в Турцию отправятся более 50 спасателей «Центроспаса». Ранее туда уже были направлены более 100 специалистов отряда.

В борьбе с последствиями землетрясений Турции свою помощь предложили 65 стран. Так, Израиль 8 февраля направил группу своих военных медиков. Они развернут полевой госпиталь для медицинской помощи пострадавшим.

В общей сложности в группу входят 230 человек: военные медики, спасатели из командования тыла израильской армии, работники Минобороны и Минздрава еврейского государства.

Армения отправила 27 спасателей в Турцию и 29 – в Сирию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Индия направила в Сирию шесть тонн чрезвычайной помощи. Груз прибыл в аэропорт Дамаска утром 8 февраля.

Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон отменить односторонние санкции в отношении Дамаска на фоне трагедии.

«На фоне катастрофы США должны отказаться от своих геополитических навязчивых идей, немедленно отменить односторонние санкции в отношении Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи», – заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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Трагедия 6 февраля

В ночь на понедельник – в 4:17 мск – в Турции зафиксировали первое землетрясение магнитудой до 7,8. Эпицентром стала провинция Кахраманмараш на юге страны – в 27 км от Газиантепа, где проживает более миллиона человек.

Второе землетрясение магнитудой 7,7 было в центральной части Турции в 13:24 мск, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Этот природный катаклизм стал крупнейшим стихийным бедствием для республики с 1939 года.