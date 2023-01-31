Украинцы получат £2,3 млрд от продажи «Челси»

Власти Великобритании готовы к передаче средств от продажи футбольного клуба «Челси» в фонд помощи пострадавшим на Украине. В Лондоне ждут только одобрения Евросоюза, так как бывший владелец команды Роман Абрамович находится под санкциями, пишет The Telegraph. Сумма пожертвования станет крупнейшей за всю историю международных конфликтов.

Источники британской газеты The Telegraph сообщили, что власти Соединенного Королевства близки к тому, чтобы передать Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси».

Средства планируется направить во вновь созданный фонд поддержки пострадавших украинцев. Это будет одно из крупнейших пожертвований в пользу жертв конфликтов за всю современную историю.

Собеседники издания утверждают, что перевод может быть осуществлен в ближайшие недели: Комиссия по благотворительности уже практически одобрила создание фонда.

«Очевидно, что они также должны получить «зеленый свет» от Евросоюза, поскольку Абрамович также находится под санкциями», — говорится в материале.

Главой новой организации планируется назначить бывшего исполнительного директора Unicef UK Майка Пенроуза. Его кандидатура была согласована и правительством Великобритании, и самим Абрамовичем. Также в правление фонда войдут выдающиеся деятели из гуманитарной и деловой сфер.

Ранее сообщалось, что создаваемый фонд будет помогать и пострадавшим русским, и пострадавшим украинцам, а также жителям ДНР и ЛНР. Идея его создания принадлежала самому миллиардеру. Впервые он озвучил ее, когда выставил «Челси» на продажу в начале марта.

Продажа Челси

Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор «Челси» пять раз выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги.

Через неделю после начала спецоперации России на Украине Абрамович заявил, что готов перевести все средства от продажи клуба в специальный фонд помощи близким жертв и пострадавшим в результате боевых действий. 30 мая «Челси» подтвердил официальную смену владельца: актив приобрел консорциум во главе с Тоддом Боэли и инвестиционной компании Clearlake Capital.

Евросоюз в ответ на действия России заморозил активы и запретил въезд на территорию объединения более 1000 российских граждан, включая более 30 крупных предпринимателей. Согласно данным Европейской комиссии, на сегодняшний день в странах ЕС заморожено почти 10 млрд евро. Абрамович также находится в санкционном списке. Позже руководство Английской премьер-лиги отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба.

Из-за санкций все счета предпринимателя в британских банках заморожены, он также не может продать свою недвижимость в Королевстве, в том числе особняк в районе Кенсингтон и пентхаус в жилом комплексе «Челси Уотерфронт» в Лондоне.

По данным газеты Hurriyet, в настоящее время Абрамович живет в Стамбуле и рассматривает возможность приобретения одного из турецких футбольных клубов.