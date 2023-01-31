Украинцы получат £2,3 млрд от продажи «Челси»

Источники британской газеты The Telegraph сообщили, что власти Соединенного Королевства близки к тому, чтобы передать Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси».
Средства планируется направить во вновь созданный фонд поддержки пострадавших украинцев. Это будет одно из крупнейших пожертвований в пользу жертв конфликтов за всю современную историю.
Собеседники издания утверждают, что перевод может быть осуществлен в ближайшие недели: Комиссия по благотворительности уже практически одобрила создание фонда.
«Очевидно, что они также должны получить «зеленый свет» от Евросоюза, поскольку Абрамович также находится под санкциями», — говорится в материале.
Главой новой организации планируется назначить бывшего исполнительного директора Unicef UK Майка Пенроуза. Его кандидатура была согласована и правительством Великобритании, и самим Абрамовичем. Также в правление фонда войдут выдающиеся деятели из гуманитарной и деловой сфер.
Ранее сообщалось, что создаваемый фонд будет помогать и пострадавшим русским, и пострадавшим украинцам, а также жителям ДНР и ЛНР. Идея его создания принадлежала самому миллиардеру. Впервые он озвучил ее, когда выставил «Челси» на продажу в начале марта.
Продажа Челси
Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор «Челси» пять раз выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги.
Через неделю после начала спецоперации России на Украине Абрамович заявил, что готов перевести все средства от продажи клуба в специальный фонд помощи близким жертв и пострадавшим в результате боевых действий. 30 мая «Челси» подтвердил официальную смену владельца: актив приобрел консорциум во главе с Тоддом Боэли и инвестиционной компании Clearlake Capital.
Евросоюз в ответ на действия России заморозил активы и запретил въезд на территорию объединения более 1000 российских граждан, включая более 30 крупных предпринимателей. Согласно данным Европейской комиссии, на сегодняшний день в странах ЕС заморожено почти 10 млрд евро. Абрамович также находится в санкционном списке. Позже руководство Английской премьер-лиги отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба.
Из-за санкций все счета предпринимателя в британских банках заморожены, он также не может продать свою недвижимость в Королевстве, в том числе особняк в районе Кенсингтон и пентхаус в жилом комплексе «Челси Уотерфронт» в Лондоне.
По данным газеты Hurriyet, в настоящее время Абрамович живет в Стамбуле и рассматривает возможность приобретения одного из турецких футбольных клубов.