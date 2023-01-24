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FT: британская компания Абрамовича Truphone была продана за £1

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Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, была продана двум европейским предпринимателям за £1 (85,68 рубля). Об этом сообщает газета The Financial Times.

Новыми владельцами компании стали немецкий бизнесмен Хакан Коч и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос после продолжительного рассмотрения сделки правительством. В итоге они получили необходимые разрешения от властей.

По данным издания, в Truphone числятся 446 сотрудников, и покупка вывела компанию «из неопределенности», с которой она столкнулась после введения ограничений в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.

10 марта 2022 года было объявлено, что Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены. В мае того же года он продал принадлежащий ему футбольный клуб «Челси» американцу Тоду Боули.

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