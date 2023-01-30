«Не держат слово». Эрдоган сравнил политиков США и Франции с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна заплатила США за поставку Анкаре американских истребителей, однако не увидела ни самолетов, ни возврата денег. По его мнению, Соединенные Штаты «не сдержали данное слово». Турецкий лидер также уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией для управления страной. А вот «мои отношения с господином Путиным — основаны на честности», заявил Эрдоган.

«Нам отказывают»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с представителями общественности и молодежных организаций. На мероприятии он заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги.

«Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки С-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают.

Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Глава государства также ответил на вопрос о рассмотрении заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. По его мнению, на западе «совсем не знают Турцию, ее принципы и традиции».

«Это не та Турция, которой диктовали условия 20, 30 или 40 лет назад. Швеция обязалась выдать нам 120 террористов, которые скрываются на ее территории. Мы ждем исполнения этих обязательств», — подчеркнул президент.

Он отметил, что с Финляндией «ситуация другая». Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять эту скандинавскую страну в Североатлантический альянс, но «она не должна повторять ошибки Швеции».

«Когда мы огласим решение относительно Финляндии, Швеция будет в шоке», — пообещал он.

Во время встречи Эрдоган также отметил, что отношения Турции с Россией «построены на взаимном уважении».

«Мои отношения с господином Путиным основаны на честности. На наши запросы от Татарстана до Дагестана мы получаем ответы», — рассказал он.

По данным газеты Star Эрдоган не столь оптимистично оценивает турецко-французские отношения. Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «не обладает квалификацией», чтобы «быть главой этого государства». По его мнению, Франция «эксплуатирует африканские страны». Турецкий лидер отметил, что на встречах с ним Макрон «не был честен».

«Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения. И есть много разных выражений, в которых я сказал ему — пусть это останется при мне», — цитирует Эрдогана издание.

Президент Турции также считает, что Макрон потерял репутацию в парламенте, а его страна теряет свой престиж в международном сообществе.

Истребительный вопрос

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Еще в 2019 году Соединенные Штаты требовали, чтобы Анкара отказалась от сделки и взамен приобрела американские комплексы Patriot. В противном случае американцы грозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Однако тогда Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с РФ о дополнительной партии С-400.

В августе 2022 года Эрдоган заявил, что Турцию не волнует отказ США продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку российских оборонных систем.

«Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем»,

— сказал Эрдоган, подчеркнув, что страна способна производить любой продукт, в котором им отказали.

В октябре 2021 года Турция обратилась к США с просьбой купить 40 истребителей F-16 – не пятого, а четвертого поколения — производства Lockheed Martin и почти 80 комплектующих для модернизации турецких военных самолетов.

07 декабря 2022 года агентство Anadolu сообщило, что из законопроекта, включающего оборонный бюджет США на 2023 год, были исключены пункты, ограничивающие закупку Турцией F-16.

«Этот шаг Конгресса свидетельствует о том, что усилия турецких дипломатов и Министерства иностранных дел в Вашингтоне оказались эффективными», — посчитали журналисты.

При этом они отметили, что для того, чтобы «продажа оружия могла быть осуществлена, Конгресс не должен оспаривать уведомление о продаже, представленное администрацией». Однако «члены Конгресса, известные своей антитурецкой позицией», пообещали, что «на каждом шагу будут препятствовать продаже Турции F-16».

Противостояние Швеции в НАТО

После начала военной спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в НАТО. Ее ратифицировали 28 странами из 30 государств-членов Североатлантического альянса – все, кроме Венгрии и Турции.

Анкару возмутило, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил от властей разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

После действий Палудана Эрдоган заявил, что Турция не поддержит членство Швеции в НАТО.

«Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки», — сказал президент Турции.

Он добавил, что люди, которые «творят такую ересь», а также те, кто допускают проведение подобных акций, должны ответить за свои действия.

Противодействие Анкары членству скандинавских стран в НАТО не устраивает США, официальные представители которых неоднократно заявляли о надежде, что Турция смягчит свою позицию.